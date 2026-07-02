¿Avanzará Cristiano Ronaldo a octavos de final? Este es el pronóstico y análisis del Portugal vs Croacia

Portugal vs Croacia Cristiano Ronaldo y Luka Modric se encuentran disputando su última Copa del Mundo y uno de los dos quedará eliminado el día de hoy.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 continúan este miércoles 2 de julio con una triple cartelera que incluye el duelo entre Portugal y Croacia. Dos selecciones europeas que han batallado para mostrar su máximo potencial se miden y sólo una de ellas podrá seguir en la carrera por el título. Ambas vienen de clasificar en el segundo lugar de sus respectivos grupos y

Los octavos de final ya comienzan a tomar forma después de siete partidos disputados de la ronda eliminatoria. Los tres países anfitriones han hecho valer su localía y ya tienen rivales en los octavos de final. Tanto México, Estados Unidos y Canadá están en busca de seguir escribiendo historia en esta Copa del Mundo. El ganador de este enfrentamiento continuará su camino en la Copa del Mundo ante el vencedor entre España y Austria.

Pronóstico del Portugal vs Croacia | Mundial 2026

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadística, las probabilidades aparecen de la siguiente manera en los noventa minutos:

Triunfo de Portugal : 52%

: 52% Empate : 26%

: 26% Triunfo de Croacia: 22%

¿Avanzará Portugal o Croacia?

Portugal: 63%

63% Croacia: 37%

Análisis del Portugal vs Croacia | Mundial 2026

Dos de las selecciones llamadas a ser “caballos negros” de esta Copa del Mundo se enfrentan en uno de los partidos más esperados de esta primera ronda de eliminación directa. Ambas naciones llegaron este 2026 con el objetivo de agregarse este año a la mesa de los campeones del mundo. Sin embargo, uno de ellos tendrá que regresar a casa el día de hoy después del partido.

Portugal llegó como uno de los favoritos a este torneo, no sólo por la presencia de su goleador histórico, Cristiano Ronaldo, sino también por una destacada generación que recientemente los hizo campeones de UEFA Nations League ante España. Sin embargo, no pudieron pasar del empate ante RD Congo y Colombia, los que los condenó al segundo lugar de su grupo.

A pesar del talento disponible, el cuadro portugués no ha lucido como muchos esperaban. Algunos especialistas han acusado al entrenador, Luis de la Fuente, por saturar el medio campo con jugadores de características similares y por priorizar el control del balón en vez de buscar ataques más verticales. Por otra parte, algunos han mencionado que el propio Cristiano Ronaldo podría estar afectando a su propio equipo, quien estaría intentando que anote constantemente, forzando así algunos errores.

En frente, se encuentran los últimos vestigios de la generación dorada de Croacia que llegó a la final de Rusia 2018. El cuadro de los Balcanes tiene un equipo experimentado con la combinación de algunos elementos que están buscando brillar con luz propia. El principal problema con esta escuadra ha sido el sector defensivo, donde han realizado algunos cambios a lo largo de este torneo e incluso recurriendo a Ivan Perisic como lateral, posición poco habitual en su carrera.