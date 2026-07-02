España vs Austria: horario, canal de transmisión, cómo y dónde ver el partido del Mundial 2026

España vs Austria Conoce dónde se transmitirá. (EFE)

España y Austria disputarán su partido de dieciseisavos este jueves 2 de julio. Conoce dónde ver el partido uno de los partidos más esperados de esta ronda del torneo.

¿Cuándo jugará España vs Austria?

España llegó al Mundial como uno de los favoritos para llevarse la copa a casa. A pesar de empatar su primer partido contra Cabo Verde 0-0, la selección española pasó a coronarse como el mejor equipo de su grupo tras su victoria contra Arabia Saudita 4-0 y contra Uruguay 1-0. Muchos fanáticos.

Austria, por su parte, regresa a la justa mundialista tras 28 años sin haber asistido. La agrupación que en los inicios históricos del campeonato se ganó el apodo de “El equipó maravilla” no quiere desaprovechar la oportunidad. Tuvieron una actuación mixta en la fase de grupos, donde comenzaron ganando 3-1 contra Austria. Perdiendo contra Argentina 0-2 y para luego empatar contra Argelia 3-3. Aun así, terminaron como segundo lugar de su grupo.

La disputa representa la segunda ocasión en que ambos equipos se enfrentan en la Copa del Mundo. La primera fue en el Mundial de Argentina en 1978, durante la primera jornada de la fase de grupos. Aquella ocasión, los austriacos se levantaron por encima de La Roja en un marcador que concluyo 2-1, con goles de Walter Schachner y Hans Krankl.

La historia podría cambiar este 1 de julio, cuando ambos equipos jueguen en el SoFi Stadium de Los Ángeles a las 13:00 horas del centro de México. El ganador pasará a octavos de final y jugará con quien gane el partido entre Portugal y Croacia, que también se llevará a cabo el día de hoy a las 17:00 horas.

¿Dónde ver España vs Austria?

Este será uno de los partidos que se transmitirá por televisión abierta. Podrás sintonizarlo en Canal 5 y Azteca 7. También podrás acceder a la transmisión a través del Pase Mundial de la plataforma de streaming ViX Premium.