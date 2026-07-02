¿Qué color de playera utilizará México ante Inglaterra en Octavos de Final?

Selección Mexicana La Selección Mexicana continúa entrenando en el CAR de cara a su duelo ante los ingleses. (EFE)

La Selección Mexicana enfrenta el duelo más importante de su historia en el Mundial 2026, será ante Inglaterra el duelo y ya tienen elegida la prenda que portarán para este juego en ronda de Knockout.

¿Qué color de playera utilizará México ante Inglaterra?

De esta forma, México encara a una Selección de Inglaterra, la cual es una de las mejores del mundo con Harry Kane como su artillero principal y un cúmulo de talento único en sus filas.

Pero ante un gran rival, México ya sabe qué jersey portará y será el de color verde, una túnica clásica y que tiene la intención de resaltar los colores emblemáticos del equipo para el partido.

Así, México saldrá con el jersey verde ante la Selección de Inglaterra, en los octavos de final de la Copa del Mundo 2026, por lo que miles de mexicanos que acudan al estadio también portarán esta playera.

Lo que aún no se define es el color del short que portará el Tri, ya que el uniforme de Inglaterra tiene tono blanco, el mismo que utiliza México para sus partidos, por lo que uno de los dos equipos deberá cambiar esta prenda antes del partido.

Lo más probable es que Inglaterra utilice un short de otra tonalidad y México se quede con el blanco, ya que funge como local en este juego crucial para continuar en la búsqueda del título.

¿Cuántas veces usó México la playera verde en el Mundial 2026?

Esta será la tercera ocasión en que México utilice el jersey verde en el Mundial 2026, ya que la usaron ante Sudáfrica y Ecuador.

México juega un quinto partido de Copa del Mundo por primera vez en cuatro décadas, por lo que salir de verde es un aliciente para todo el equipo.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

De esta manera, la Selección Mexicana jugará en contra de Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El partido lo podrás ver a través de la señal de Canal 5, Azteca 7, Vix y Vix Premium con el pase del Mundial 2026.