¿La Altura y el Estadio Azteca afectarán a Inglaterra ante México en el Mundial 2026?

Mundial de la FIFA 2026: México - Ecuador La Selección Mexicana tiene una ventaja al jugar a más de 2 mil metros de altura sobre el nivel del mar. (Alex Cruz/EFE)

La Selección de Inglaterra visitará en los próximos días el Estadio Ciudad de México, una sede que es especial debido a la altura a la que se encuentra y que la Selección Mexicana suele aprovechar como ventaja en el Mundial 2026.

¿Cómo afectará la altura de la Ciudad de México a la Selección de Inglaterra?

Ecuador no pudo con la altura, sus jugadores lucían fatigados al medio tiempo, por lo que Inglaterra no sería la excepción y buscan llegar desde el viernes para tener la mejor adaptación posible ante esta desventaja.

Rara vez los ingleses juegan a esta altura, unos 2,240 metros sobre el nivel del mar, ya que las competencias europeas no tienen estadios en estas condiciones.

Y ahora, con el duelo de Octavos de Final en puerta, la altura de la Ciudad de México es un tema de conversación y en el podcast ‘The Rest is Football’, el legendario Gary Lineker, quien brilló en el Mundial de 1986 habló acerca de este tema.

Así, Lineker habló sobre la altura de la Ciudad de México, una situación anormal para algunos europeos y las consecuencias que traerá en el juego de Octavos de Final entre ambas Selecciones.

“No lo desates. Todos los días escuchamos lo mismo (el tema de la altura). Hice tres goles en el Estadio Azteca.,. y además, no fue contra México. Mexico está acostumbrado a jugar en la altura, que para mí es clave. Va a ser muy difícil (jugar en México)”, aseguró Lineker.

Otros futbolistas también hablaron de la altura de la Ciudad de México

Por otra parte, Juan Mata, quien es mediocampista español habló sobre lo que es jugar en el Estadio Ciudad de México y lo que representa para él la locación.

“Jugamos en el Azteca y fue difícil. El balón vuela muy rápido. Todo es muy diferente. Ellos están acostumbrados. Todo el juego es difícil y con la humedad y demás”, declaró el español.

Finalmente, Wayne Rooney también sabe lo que es jugar contra una Selección como la de México, por lo que vaticina uno de los dueños más cerrados y complicados para la Selección de la Rosa.

“Este podría ser el juego más difícil si Inglaterra gana la Copa Mundial. No tengas dudas que Inglaterra tiene mejor equipo que México, pero México tiene sus fanáticos detrás de ellos. Tienen la parte emocional con ellos y ves una gran pasión. Vemos que no solo es con el futbol, también lo vemos en el box. Todos eso viene en conjunto con sus deportes y será un reto para Inglaterra”, expresó.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Inglaterra en el Mundial 2026?

Finalmente, la Selección Mexicana jugará en contra de Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El partido lo podrás ver a través de la señal de Canal 5, Azteca 7, Vix y Vix Premium con el pase del Mundial 2026.