¿Quién es Ana Gabriela, la esposa del delantero de la Selección Mexicana, Julián Quiñones?

Ana Gabriela Quiñones Ana Gabriela Quiñones tiene actualmente más de 200 mil seguidores en Instagram. (IG: Julián Quiñones)

Julián Quiñones ha tenido un Mundial 2026 de ensueño, con tres goles, está a uno del récord histórico mexicano, pero esto también se debe a su soporte y apoyo en vida, Ana Gabriela, su esposa.

¿Quién es Julián Quiñones, el delantero estelar de México?

De esta forma, Julián Quiñones tiene en Ana Gabriela su mejor apoyo en vida, además, ella lo apoya en cada partido que lo ve con el Tri y ella despertó interés entre diversos aficionados una vez que el jugador comenzó a brillar en la cancha.

Julián Quiñones es colombiano naturalizado mexicano, jugó para Tigres, Lobos BUAP, Atlas, América y actualmente juega en el Al-Qadsiah F. C. de Arabia Saudita.

¿Quién es Ana Gabriela, esposa de Julián Quiñones?

Debido a su creciente popularidad, los fans han querido saber más de la vida del delantero y quién es su familia, por lo que su esposa Ana Gabriela ha tenido más visitas en su perfil de Instagram que en otros momentos.

Así, Ana Gabriela Quiñones Amato es actualmente Licenciada en Comunicación, modelo e influencer, por lo que le gusta mostrar su estilo de vida y a su familia, la cual mantiene unida al lado de Julián.

En la cuenta de Ana Gabriela Quiñones se puede observar un vida donde destacan viajes y actividad física, por lo que suele hacer recomendaciones.

Tanto Ana Gabriela y Julián contrajeron matrimonio en diciembre de 2022, luego de algunos meses de noviazgo y son padres de una niña llamada Alanna, nacida en el 2023, por lo que han formado un hogar muy unido.

Después de algunos meses de noviazgo, el futbolista decidió proponerle matrimonio durante una cena privada. La pedida de mano ocurrió en noviembre de 2022 y apenas un mes más tarde la pareja celebró su matrimonio civil.

Así, Ana Gabriela destaca por estar en momentos clave en la carrera de Quiñones, desde su impulso como jugador en el Atlas, su llegada al América y su vida ahora en Arabia Saudita, donde es uno de los mejores goleadores de la Liga.

Un detalle que tiene Julián Quiñones con su esposa es que celebra sus goles haciendo una letra A, con la cual inician los nombres de su esposa e hija.

¿Cómo y dónde ver el Inglaterra vs. México en el Mundial 2026?

Finalmente, Julián Quiñones disputará los Octavos de Final con la Selección Mexicana, quien jugará en contra de Inglaterra el próximo 5 de julio en el Estadio Ciudad de México.

El partido lo podrás ver a través de la señal de Canal 5, Azteca 7, Vix y Vix Premium con el pase del Mundial 2026.