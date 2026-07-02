Sólo la Selección Mexicana ha logrado unir a nuestro país

COMUNIÓN Todos somos México. (Isaac Ortiz)

México destrozó a Ecuador en el primer tiempo y en el segundo se dedicó a mantener la ventaja y desesperar al rival. Lo consiguió todo. El mejor partido de México en los tres años y medio del proceso desde Qatar.

UNA EXHIBICIÓN QUE ILUSIONA

Salió a la perfección el plan de juego del “Vasco” Aguirre y fue una demostración en el escenario perfecto, ante los ojos del mundo, al grado de llegar a pensar que la Selección Nacional está para dar una gran sorpresa en este Mundial.

Y lo hicieron ante una selección que tiene jugadores de clase mundial, pero que decepcionó; no tanto como sus “periodistas” y sus cobardes bots que sólo atacan en redes sociales, pero si Ecuador no apareció fue por el gran trabajo de los nuestros.

MUCHO MÁS QUE CUMPLIR

México ya cumplió, y lo hizo de forma sobrada, pero tan sólo ha hecho eso: cumplir. No estamos para conformarnos, además de que es real la posibilidad de que esta selección llegue a los cuartos de final. Sea Inglaterra o el Congo. Si juegan como lo hicieron contra Ecuador, le pueden dar pelea a cualquiera.

Ahí sí sería un logro único de esta generación, algo que ningún equipo mexicano ha conseguido.

EL MOMENTO DE RECONOCER ERRORES

Criticamos durante cuatro años a estos jugadores, les dijimos de todo; incluso que eran la peor generación de la historia y que no alcanzarían para nada. Hoy han demostrado en la cancha, donde realmente importa, lo equivocados que estábamos y, con todo el gusto del mundo, hay que ofrecerles disculpas. Pero atención: esas críticas fueron bien ganadas en su momento, aunque hoy han superado todo y lo que se hizo mal ha quedado atrás.

Hay varios que se irán a Europa al terminar este Mundial y, seguramente, otros como Johan aumentarán su cotización. Es lo que necesita esta generación: jugar en mejores ligas y equipos.

EL MÉRITO DEL VASCO

Aplausos al Vasco Aguirre por poner a Mora en un partido definitivo de Mundial, por darle su lugar a Quiñones y por tener a Lira como titular por encima del “consagrado” Edson. Eso no lo hacía antes Aguirre y por eso no salían las cosas como ahora. Total, mérito suyo el haber llevado a los jugadores a su punto más alto en el momento más oportuno.

Hoy todo es positivo, pero lo mejor que ha generado este equipo ha sido fuera de la cancha.

CON USTEDES, A MORIR. Es un sentimiento. (Miguel Ponton)

UN PAÍS UNIDO POR EL FUTBOL

Sin olvidarnos de los problemas serios y graves de nuestro país, hemos tenido semanas de alegría nacional. Motivos de festejo y razones para celebrar como una nación unida, algo que desde hace mucho tiempo no se sentía. Ojalá dure mucho más; de entrada, será hasta el domingo.

Lo único que ha logrado unir a nuestro país son los triunfos de la Selección Mexicana.