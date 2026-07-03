Carlos Ortiz se mete a la pelea por el título en el BMW International Open

Mexicano en ascenso en torneo europeo. Carlos Ortiz ascendió 10 sitios luego de 36 hoyos jugados en el Golfclub München Eichenried en Múnich, Alemania. (Foto especial)

El mexicano Carlos Ortiz dio un salto de 10 posiciones en la segunda ronda del BMW International Open y ahora se coloca en el segundo sitio con suma de -10 golpes, que comparte con el inglés Jack Senior y el sudafricano Michael Hollick.

Ortiz, quien juega por primera vez este torneo del DP World Tour, repitió ronda de 67 golpes (-5), esta vez firmó siete birdies y dos bogeys para que con suma de 134 golpes (-10) se metiera a la pelea por el título, cuando se ha jugado la mitad del torneo en el Golfclub München Eichenried en Múnich, Alemania.

El tapatío se convirtió después de 36 hoyos jugados en el mejor jugador LIV de los 10 participantes, el mejor mexicano y latino de los cuatro contendientes que integran el equipo Torque GC.

Firme en la punta se mantuvo el sudafricano Hennie Du Plessis, quien después de su ronda de 64 golpes del jueves, firmó un 69 para un total de 133 (-11), saca un golpe de distancia a Ortiz, al inglés Jack Senior y al también sudafricano Michael Hollick.

Un eagle al final mantuvo a Du Plessis en la cima

Du Plessis logró el liderato en solitario al lograr un eagle en el último hoyo de su recorrido. “Mi caddie me dio la distancia perfecta y nos pusimos de acuerdo en la línea, al centro del green, pero le dije que no podía darme un número perfecto y no esperar que lo intentara”, comentó sobre su brillante final.

En un torneo muy reñido, a la tercia de segundos sitios le persigue un grupo de cuatro jugadores que comparten el quinto sitio: Paul Waring (ING), Frederic Lacroix (FRA), Joe Dean (ING) y Brad Dalke (EU). Un siguiente grupo de 10 jugadores suman -8 golpes, entre ellos el polaco Adrián Meronk, el segundo mejor jugador LIV Golf en la contienda.

El mexicano Abraham Ancer con ronda de 68 y el chileno Joaquín Niemann con ronda de 70 suman 138 (-6) y comparten el T27. Un poco más abajo se localiza el colombiano Sebastián Muñoz, quien después de firmar par de campo suma 140 (-4).

El español Eugenio López Chacarra que el domingo anterior se llevó la victoria en el Abierto de Italia no le alcanzó para librar el corte que se hizo en -4 golpes y el se quedó a uno de continuar el fin de semana.