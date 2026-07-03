Javier Aguirre, inconforme con el cambio de horario del México vs Inglaterra: “es una patada en el estómago”

Javier Aguirre Con el lenguaje que lo caracteriza, 'El Vasco' afirmó que ni él ni los futbolistas recibieron bien la noticia, pero que acatarán las instrucciones de FIFA.

Un par de horas después de que se informara que el partido de dieciseisavos de final del Mundial 2026 entre México e Inglaterra sería recorrido para disputarse a las 12:00 horas, el entrenador del equipo nacional, Javier Aguirre, señaló que este ajuste no es de su agrado, que modifica sus planes y que prefería que se disputara a las 18:00 horas, tal como estaba agendado originalmente.

Javier Aguirre expresa su molestia con el cambio de horario del México vs Inglaterra

En entrevista con Joaquín López Dóriga, ‘El Vasco’ fue cuestionado sobre sus opiniones respecto a esta modificación. Fiel a su estilo expresó que ni él ni los futbolistas recibieron con entusiasmo esta noticia, pero que seguirán las instrucciones que les de FIFA sin mayor resistencia.

“Como una patada en el estómago. Ahora hay que cambiar todo el plan y el trabajo. No es que se vaya todo al garete, pero casi. Te estás tragando seis horas que tenías programadas, entonces no me gusta nada evidentemente. Acataremos lo que diga, pero a mí especialmente no me gusta nada, ni a mis jugadores. Pero ni modo, FIFA manda y a tragar ajo y agua“, expresó el estratega nacional.

¿Por qué cambió de horario el México vs Inglaterra?

Aunque la FIFA todavía no ha dado el informe detallado, múltiples informes periodísticos señalan que las altas posibilidades de tormenta eléctrica durante la tarde y noche en la Ciudad de México serían las principales causas para hacer este ajuste del silbatazo inicial y evitar retrasos como ocurrió en el juego anterior de México ante Ecuador, donde el arranque se dio una hora después de lo anunciado originalmente.

No obstante, algunos especialistas señalan que esta medida también responde a facilitar que los países europeos y de medio oriente tengan un mejor horario para poder ver este partido y no quede en la madrugada para ellos. La afición británica lo podría disfrutar a las 19:00 horas.

También, se ha mencionado que el ajuste en el horario facilitaría a las autoridades de la Ciudad de México controlar a las multitudes que se reunirán en diferentes puntos de la capital del país, especialmente los del Fan Fest y del Paseo de la Reforma. Los festejos tras la victoria ante Ecuador resultaron en cuatro personas fallecidas