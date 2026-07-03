Jannik Sinner y Novak Djokovic se instalan en octavos de final en Wimbledon

Wimbledon - Día 5 Novak Djokovic celebra su victoria sobre el francés Arthur Rinderknech este viernes en la capital del tenis. (TOLGA AKMEN/EFE)

El vigente campeón y número uno del mundo, el italiano Jannik Sinner dio un paso más en su objetivo de revalidar el título de Wimbledon que logró en 2025 y tras ganar al estadounidense Jenson Brooksby en tres sets (6-4, 6-4 y 6-4), se situó por quinto año consecutivo en los octavos de final del Grand Slam londinense.

El jugador de San Cándido, que saldrá en la cima del circuito sea cual sea su resultado en el All England Club, no dio opción a su rival, al que ganó por segunda vez en otros tantos cara a cara después de que le venciera en Washington, en semifinales, en agosto del 2021. Tardó dos horas y cuarto en resolver el compromiso.

La novena victoria seguida en Wimbledon, seis del año pasado y tres que acumula en el presente, lleva al transalpino a un duelo contra el japonés Shintaro Mochizuki que ganó al español Rafa Jodar.

Novak Djokovic persigue su 25 título grande

El serbio Novak Djokovic ganó al francés Arthur Rindeknech por 7-5, 6-4, 1-6 y 7-6(4) y también se situó en los octavos de final del torneo logrando su victoria 105, las mismas que logró el suizo Roger Federer, hasta ahora el único con más victorias individuales en el All England Club.

Nole, que persigue el octavo trofeo de Wimbledon y el vigésimo quinto Grand Slam de su carrera, jugará en octavos contra el ruso Roman Safiullin, que ganó al brasileño Joao Fonseca por 6-3, 6-3 y 6-3.

El jugador balcánico logró su victoria número 407 en un Grand Slam y ampliar su récord histórico de más victorias en partidos individuales de Grand Slam, tanto en la categoría masculina como femenina que le llevó esta vez a los octavos de final por decimoctava vez.