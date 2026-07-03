La última vez que Inglaterra jugó a las 12:00 en el Azteca sufrió ante Maradona... ¿hará calor el domingo? Este será el clima

Deja vú británico La última vez que los ingleses jugaron en el Azteca un partido de Copa del Mundo perdieron ante Argentina. (Especial y Cuartoscuro)

Los ingleses... ¿deben estar preocupados? Otra vez jugarán a las 12:00 horas en la Ciudad de México en pleno verano, tal como hicieron hace 40 años contra una de sus peores pesadillas: Diego Armando Maradona.

De manera sorpresiva, la FIFA modificó el horario del partido de octavos de final entre México e Inglaterra en el Mundial 2026.

El encuentro, que originalmente estaba programado para disputarse a las 18:00 horas de la tarde en el Estadio Azteca, ahora comenzará a las 12:00 horas del domingo 5 de julio.

El cambio fue realizado debido, en parte, al pronóstico de tormentas eléctricas previsto para más tarde en la jornada.

De acuerdo con el pronóstico de la aplicación Apple Weather para la Ciudad de México, a la hora del silbatazo inicial se espera una temperatura cercana a 20 grados Celsius, cielo mayormente nublado y una probabilidad de lluvia que aumentará conforme avance la tarde.

La temperatura máxima del día rondará los 20 °C, mientras que la mínima será de 12 °C, por lo que no se esperan condiciones de calor extremo.

La última vez que Inglaterra jugó al mediodía un partido mundialista en el Estadio Azteca, fue el 22 de junio de 1986 contra Argentina, donde recibieron dos goles históricos por parte de Diego Armando Maradona: el primero, el de la “Mano De Dios”; el segundo, el “Gol del siglo”.

Casi al final del encuentro, Gary Lineker anotó el gol del descuento, en un partido de Cuartos de Final que culminó 2 a 1 en favor de los sudamericanos, quienes aún se hallaban en luto por la Guerra de las Malvinas, acontecida cuatro años antes.

¿El clima favorecerá a México contra Inglaterra en el Azteca?

En términos estrictamente meteorológicos, 20 grados centígrados representan una temperatura ideal para disputar un partido de alta intensidad, pero lo que no es un escenario que, por sí mismo, otorgue una ventaja importante a ninguna de las dos selecciones.

El partido entre Inglaterra y el Congo se jugó en Atlanta al mediodía del miércoles a una temperatura de 31 grados centígrados, de acuerdo a Yahoo Deportes. Al interior del estadio, sin embargo, con el techo cerrado y aire acondicionado, la temperatura fue de 24 grados.

Ergo, que el partido del domingo se lleve a cabo a las 12:00 horas en el Estadio Azteca, no beneficiará particularmente al conjunto nacional, ni afectará a los europeos, acostumbrados a climas más fríos.

El factor que sí podría marcar diferencias es la altitud de la Ciudad de México, donde el Estadio Azteca se ubica a aproximadamente 2 mil 240 metros sobre el nivel del mar.

En esas condiciones, la presión de oxígeno es menor, lo que puede provocar un desgaste físico más rápido en futbolistas que no están acostumbrados a competir regularmente en altura.

México, cuyos jugadores suelen disputar partidos de eliminatoria y Liga MX en ciudades de gran altitud, podría adaptarse mejor a esas condiciones.

En contraste, Inglaterra desarrolla prácticamente toda su actividad futbolística al nivel del mar, por lo que el esfuerzo cardiovascular suele ser mayor durante encuentros prolongados en la capital mexicana.

Clima durante el México vs. Inglaterra: la lluvia podría aparecer después del inicio

Aunque el pronóstico indica una probabilidad de lluvia del 70 por ciento durante el domingo, las mayores posibilidades de precipitaciones se concentran conforme avance la tarde, por lo que el cambio de horario también reduciría el riesgo de interrupciones por tormentas eléctricas.

Así, más que la temperatura, es la altitud del Estadio Azteca y el apoyo del público local los que apuntan a ser el elemento ambiental con mayor potencial para influir en el desarrollo del esperado duelo entre México e Inglaterra por un boleto a los cuartos de final del Mundial 2026.