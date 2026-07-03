El enojo de Aguirre: ¿Por qué afectaría el cambio de horario del México vs. Inglaterra al Tri?

Entrenamiento de México Los jugadores mexicanos durante un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento. (ISAAC ESQUIVEL/EFE)

El juego entre México e Inglaterra del Mundial 2026 podría tener un cambio de horario repentino, el partido se jugaría a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad de México y el DT del Tri, Javier Aguirre explotó ante esta situación.

FIFA aún no oficializa el cambio de horario del partido entre México vs. Inglaterra, pero Javier Aguirre ya dejó entrever su molestia por esta situación y explotó, ya que altera su plan de trabajo.

¿Por qué afectaría al Tri el cambio de horario del juego ante Inglaterra?

En entrevista con Joaquín López Dóriga, el DT no está de acuerdo en que se cambie el horario, además que dejó ver su molestia por esta situación extradeportiva.

“Me lo informaron aquí y digo, no estoy de acuerdo, no me pidieron mi opinión y ni modo, FIFA manda y a tragar ajo y agua. No me consultaron, me da igual el rival, el horario y es mi forma de ser”, expresó el ‘Vasco’ Aguirre en la entrevista.

Además, Aguirre expresó que nadie lo consultó sobre esta decisión, por lo que alteran todo el trabajo que estaba planeado para la preparación de la Selección Mexicana.

“Es como una patada en el estómago, la comida la siesta la dormida, la fisioterapia, hoy trabajan 60 personas para que 26 jugadores ganen el partido. Es bastante importante el cambio de horario, a mi nadie me consultó y sí estoy encabronado”, agregó.

🔴 #EXCLUSIVA | ⏳"Me lo informaron aquí, no estoy de acuerdo, FIFA manda y a tragar ajo y agua": Javier Aguirre revela cómo se enteró del cambio de horario y acepta el ajuste, aunque admite que no le gustó. #FórmulaNoticias con Joaquín López-Dóriga (@lopezdoriga) pic.twitter.com/CcguEoanPf — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 3, 2026

¿Por qué cambiaría el horario del México vs. Inglaterra?

Por otra parte, el cambio de horario obedece a que el domingo 5 de julio se espera una tormenta eléctrica, además, el horario del partido sería a la 1:00 de la mañana, tiempo de Inglaterra, por lo que primero, no quieren condiciones climáticas que pongan en peligro la seguridad de los asistentes y jugadores.

Segundo, el horario cambiaría en Inglaterra a una hora más acorde al Prime Time, por lo que este cambio sería anunciado en las próximas horas.

¿Cómo y dónde ver el México vs. Inglaterra?

El juego entre México e Inglaterra se jugará en el Estadio Ciudad de México, si se confirma el cambio de horario a las 12:00 horas, la gente tendrá que trasladarse mucho más temprano al recinto.

La transmisión se podrá ver EN VIVO a través de Azteca 7, Canal 5, VIX y VIX Premium con el paquete del Mundial 2026.