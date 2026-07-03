Lewis Hamilton gana la pole para la carrera Sprint del GP de Gran Bretaña

GP de Gran Bretaña. Lewis Hamilton celebra su pole para la carrera Sprint que se correrá este sábado en el circuito de Silverstone. (EFE)

Lewis Hamilton se llevó la calificación de la carrera Sprint en el Gran Premio de Gran Bretaña, en un último y único intento en la Q3 de mucho nivel, el británico firmó un tiempo de 1:28.376 y apenas fue 11 milésimas más rápido que Kimi Antonelli (1:28.387).

El mexicano Sergio Pérez terminó en el sitio 19 por delante de Valtteri Bottas con un registro de 1:31.776

Hamilton logró su tercera pole para una carrera al Sprint de en la Fórmula 1, demostrando que conoce al milímetro un circuito en el que ha ganado en nueve ocasiones. Antonelli, a 11 milésimas, para confirmar que este GP va de una batalla entre Ferrari y Mercedes.

Parrilla muy apretada

En general la calificación dejó una parrilla apretada para la carrera al Sprint, ya que del tercero al séptimo quedaron separados por menos de cuatro décimas.

Aunque el británico y el italiano parecen estar mucho por delante del del resto, Max Verstappen hizo una vuelta sublime con su Red Bull, pero solo le sirvió para ser tercero (1:28.697), aunque sí superó al monegasco Charles Leclerc (Ferrari), cuarto; y al inglés George Russell (Mercedes), quinto.

El Top 10 lo completaron los McLaren de Lando Norris y Oscar Piastri, sexto y séptimo, respectivamente; Isack Hadjar (Red Bull), octavo; y los Racing Bulls de Liam Lawson y Arvid Lindblad, noveno y décimo.

Sainz se salvó de la primera eliminación en la última vuelta de la Q1, por 10 milésimas que dejaron decimosexto al inglés Olie Bearman (Haas).

Los Cadillac no avanzan a la Q2

En los primeros 12 minutos de la calificación al Sprint fueron los dos Haas, los dos Cadillac (Checo Pérez y Bottas) y los Aston Martin de Fernando Alonso, penúltimo, y Lance Stroll, último, los que no avanzaron a la Q2.

En la Q2, la técnica del heptacampeón del mundo fue también superior, y le valió un único intento al principio, por delante de Antonelli por 99 milésimas. Aquí, los Williams fueron los más lentos, con Sainz en el decimoquinto lugar, por delante de su compañero, el tailandés Alex Albon, lo máximo a lo que podía aspirar el madrileño.

Lando Norris (McLaren) avanzó a la Q3 en el décimo puesto con un estrecho colchón de 80 milésimas. Y Russell tampoco parecía mostrar demasiado ritmo, necesitando un segundo intento para no caer antes de los previsto, solo dos décimas mejor que Pierre Gasly (Alpine), que fue undécimo; los Audi de Gabriel Bortoleto y Nico Hülkenberg, duodécimo y decimotercero; y Franco Colapinto (Alpine), decimocuarto.

Horarios para el GP de Gran Bretaña

Sábado 4 de julio de 2026

Carrera Sprint - 05:00 horas

Clasificación - 09:00 horas

Domingo 5 de julio de 2026

Carrera - 08:00 horas