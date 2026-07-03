México vs Inglaterra cambia de horario: reportan posible afectación por tormenta eléctrica

Cambio de Horario Jugadores de México y Ecuador forman este martes previo a un partido de los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México y Ecuador en el estadio Azteca. (Alex Cruz/EFE)

México definirá su partido de octavos de final en la Copa del Mundo este domingo 5 de julio en contra de Inglaterra. Sin embargo, el partido podría tener un cambio de planes debido al pronóstico del clima, que anticipa una tormenta eléctrica en la capital del país durante la hora del partido. Ante esta situación, el partido podría recorrerse a las 12:00 horas, por lo que se disputaría incluso antes que el Brasil vs Noruega.

¿Qué se sabe del cambio de horario del México Inglaterra?

Por medio de redes sociales, ha comenzado a manejarse la posibilidad de que el partido tenga un cambio de horario para este domingo. Esta información fue difundida inicialmente por el narrador de Televisa, Andrés Vaca, por el periodista Alberto Lati y también por el medio Claro Sports, quienes han anticipado esta situación debido al riesgo de tormenta eléctrica que hay para la tarde y noche en la Ciudad de México.

Durante el partido entre México y Ecuador, el silbatazo inicial se retrasó una hora, hasta las 20:00 horas debido a la tormenta eléctrica para salvaguardar la seguridad de aficionados y futbolistas. De igual forma, el partido entre Francia e Irak de la segunda jornada de fase de grupos sufrió un retraso de tres horas entre el primer y el segundo tiempo en la cancha del New York Stadium.

El partido originalmente esta agendado para las 18:00 horas en la cancha del Estadio Ciudad de México. Ahora, este cambio también podría afectar al duelo entre Brasil y Noruega, que también se disputará el domingo en el New York Stadium y pasar a ser el enfrentamiento estelar de la noche.

Se espera que en los próximos minutos, la FIFA de más información detallada respecto a este cambio.