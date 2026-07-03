¿Le anotará gol Lionel Messi a Vozinha? Este es el pronóstico y análisis del Argentina vs Cabo Verde

Argentina vs Cabo Verde Dos de las figuras de esta Copa del Mundo se enfrentan en su partido de eliminación directa para buscar los octavos de final.

Los dieciseisavos de final del Mundial 2026 concluyen este viernes 3 de julio y los vigentes campeones del Mundo buscan su boleto a la siguiente fase. Argentina hizo una fase de grupos con tres victorias y quiere seguir denostando que tiene lo necesario para pelear de nueva cuenta por ser los mejores del mundo de la mano de Lionel Messi que sigue reescribiendo récords como el máximo goleador de este certamen. Su rival será el sorprendente Cabo Verde, el equipo africano que logró clasificar y que se mantiene invicto en este torneo tiene la oportunidad de protagonizar lo que sería una de las sorpresas más grandes en los registros de este campeonato internacional.

Quedan sólo tres lugares para completar los octavos de final de la Copa del Mundo. Hasta el momento, seis de los ocho encuentros de la siguiente fase eliminatoria ya se han definido tras los primeros partidos de dieciseisavos de final. Ahora, sólo falta por definir quién será el rival de Suiza, mismo que saldrá del duelo entre Colombia y Ghana. Por su parte, el camino de Argentino y Cabo Verde está marcado para enfrentar a Australia o Egipto para el que consiga hacerse con el boleto a la siguiente ronda.

Pronóstico del Argentina vs Cabo Verde | Mundial 2026

De acuerdo con sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades están de la siguiente manera:

Triunfo de Argentina : 84.8%

: 84.8% Empate: 10.4%

10.4% Triunfo de Cabo Verde: 4.8%

Probabilidad de avanzar a los octavos de final:

Argentina: 93.6%

93.6% Cabo Verde: 6.4%

¿Anotará gol Lionel Messi durante el Argentina vs Cabo Verde?

Lionel Messi anotará gol: 72.5%

Lionel Messi no anotará gol: 27.5%

Análisis del Argentina vs Cabo Verde | Mundial 2026

Los vigentes campeones del Mundo siguen demostrando que son uno de los mejores equipos actualmente y llegó el momento de iniciar su camino a la defensa del título. El equipo de Lionel Scaloni tuvo tres victorias en su fase de grupos con una de las mejores ofensivas del torneo hasta el momento, encabezada por los seis goles de Lionel Messi, goleador histórico de la albiceleste y ahora también de este torneo en una carrera con Kylian Mbappé.

El equipo argentino se ha caracterizado por tener un estilo de juego equilibrado enfocado en el control del medio campo a través de la recuperación y el despliegue rápido ofensivo. Enzo Fernández, Alexis Mc allister y Rodrigo de Paul han brindado la fortaleza al equipo para conectar constantemente con Lionel Messi y Lautaro Martínez, quienes son la principal referencia de ataque.

Además, el equipo llega descansado luego de haber dejado en la banca a algunos jugadores en el partido ante Jordania, lo que podría darles también una ventaja sobre sus rivales.

Cabo Verde ha sido una de las grandes sorpresas de este torneo. En su edición de debut, el equipo africano logró clasificarse a la siguiente ronda luego de tres empates consecutivos. Su estilo de juego ha estado caracterizado por una solides defensiva implacable y con pocas faltas marcadas así como la eficiencia en jugadas a balón parado al momento de atacar.

Las claves del enfrentamiento pasarán seguramente por el número 10, quien ha estado en buen momento este Mundial. Si ‘La Pulga’ logra abrir los espacios, estará generando múltiples opciones. Para Cabo Verde, la paciencia y la actuación de Vozinha serán cruciales para buscar el partido.

Posibles alineaciones del Argentina vs Cabo Verde | Mundial 2026

Argentina: Emiliano Martínez, Facundo Medina, Lisandro Martínez, Cristian Romero, Nahuel Molina, Rodrigo de Paul, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Thiago Almada, Lautaro Martínez, Lionel Messi

Cabo Verde: Vozinha, Steven Moreira, Pico, Diney, Sidney Lopes Cabral, Kevin Lenini, Ryan Mendes, Deroy Duarte, Jamiro Monteiro, Jovane Cabra, Dailon Rocha