Confirman a Alireza Faghani como árbitro central del México vs Inglaterra: ¿En qué otros partidos ha estado en el Mundial?

¿Quién es Alireza Faghani? | El árbitro elegido para el México vs Inglaterra. (Agencia EFE)

La Federación de fútbol confirmó la designación del árbitro australiano de origen iraní Alireza Faghani como el encargado de impartir justicia en el esperado duelo entre México e Inglaterra, correspondiente a los Octavos de Final de la Copa Mundial 2026.

¡ALIREZA FAGHANI será el ÁRBITRO CENTRAL del partido entre MÉXICO e INGLATERRA!



🇲🇽🌎🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿



OJO que es el MISMO ÁRBITRO que pitó el ALEMANIA vs MÉXICO en Rusia 2018. 🔥👀



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Silbante iraní naturalizado australiano. 🇮🇷🇦🇺 pic.twitter.com/JoP0yFnKcu — Juan Guzmán Gasso (@GuzmanGasso) July 3, 2026

El experimentado silbante estará al frente del encuentro que se disputará en el Estadio Ciudad de México, donde se espera una asistencia cercana a los 87 mil aficionados para uno de los partidos con mayor expectativa de esta edición del torneo.

El encuentro estaba programado originalmente para disputarse el domingo a las 18:00 horas; sin embargo, en las últimas horas han surgido fuertes rumores de que la FIFA analiza adelantar el silbatazo inicial a las 12:00 horas del mismo día debido a las condiciones climatológicas previstas en la Ciudad de México. Hasta el momento, el organismo no ha hecho oficial ningún cambio en el horario.

¿Qué partidos ha dirigido Alireza Faghani en el Mundial 2026?

Faghani es uno de los árbitros con mayor experiencia en esta Copa del Mundo y ya ha sido designado para dirigir dos encuentros de alta exigencia durante el torneo.

En la fase de grupos estuvo al frente del Francia vs. Senegal, mientras que posteriormente fue el árbitro central del Portugal vs. Colombia, dos compromisos considerados de gran relevancia por el nivel de las selecciones involucradas.

Faghani y su historial con la selección Tricolor

El árbitro fue el encargado de pitar el histórico Alemania vs. México de la fase de grupos de Rusia 2018, encuentro que terminó con victoria mexicana por 1-0 gracias al gol de Hirving Lozano.

Durante ese compromiso mostró cuatro tarjetas amarillas: dos para jugadores alemanes, Thomas Müller y Mats Hummels, y dos para futbolistas mexicanos, Héctor Moreno y Héctor Herrera.

Ahora tendrá una de las pruebas más complejas del Mundial al dirigir el choque entre México e Inglaterra, un partido que podría marcar el camino del Tri hacia unos Cuartos de Final, instancia que no alcanza desde hace cuatro décadas.