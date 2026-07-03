México vs Inglaterra: ¿Cuántas veces se han enfrentado las dos selecciones y quién ha ganado?

México vs. Inglaterra ¿Cuántas veces se han enfrentado y quién ha salido ganador? (FIFA.com)

El próximo enfrentamiento mundialista entre México e Inglaterra ha hecho que muchos se pregunten sobre el historial de enfrentamientos entre ambas selecciones. Este empieza en 1959 y arroja elementos clave que podrían influir en el partido que se disputará el próximo domingo.

¿Cuántas veces se han enfrentado México e Inglaterra en Mundiales?

Los ingleses buscan repetir su hazaña de la Copa del Mundo de 1966. Durante el torneo de aquella época, México e Inglaterra se enfrentaron por primera y única vez en un Mundial.

Bobby Charlton fue el primero en anotar en el minuto 37′. La victoria se consolidó con un segundo gol de Roger Hunt en el minuto 75′. México empató 1-1 contra Francia en la primera jornada y contra Uruguay 0-0 en la tercera jornada. Esto lamentablemente dejó al equipo fuera de la fase eliminatoria. Ni cuatro años después, en 1970, ni en 1986, México tuvo la oportunidad de enfrentar a los ingleses de nuevo, esta vez con la ventaja que estos últimos tuvieron en al disputar el partido en casa.

Historial completo de enfrentamientos entre México e Inglaterra

Fuera de aquella Copa del Mundo, los mexicanos y los ingleses han tenido una larga historia en la cancha que ha mostrado resultados interesantes.

La selección mexicana y la selección inglesa se han dado cita en la cancha un total de ocho veces, sin contar el enfrentamiento de 1966. La primera de esas ocasiones fue en 1959 y la última en 2010. De todas ellas, tres se jugaron en México y cinco en Inglaterra.

En todas las veces que jugaron en casa, los mexicanos no perdieron ni un sólo juego. Empataron un partido y ganaron dos, uno de ellos con un contundente 5-0. Sin embargo, en todas las ocasiones que han disputado como visitantes han caído derrotados.

Una larga relación con el futbol en ambos países

Los ingleses trajeron el futbol como lo conocemos hoy en día hace más de doscientos años, cuando una caterva de mineros hicieron de Real del Monte (Hidalgo) su hogar y practicaron el deporte en sus ratos libres. Aunque aquí también cabe destacar la larga historia que tiene México con el balón, datando a los juegos mayas de pelota que se practicaban desde épocas prehispánicas.

Queda por ver si el récord del Tricolor de no ser vencido en el Coloso de Santa Úrsula permanece invicto y voltean el guion de 1966, o si La Rosa reclama otra victoria mundialista sobre sus anfitriones. El partido de octavos de final se jugará este domingo 5 de julio en la Ciudad de México.