Quiñones mantiene con vida a México; gana Inglaterra 2 a 1 a medio tiempo

Mundial de la FIFA 2026: México - Inglaterra GR1113. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 05/07/2026.- Julián Quiñones de México celebra su gol este domingo, en un partido de los octavos de final del Mundial de la FIFA 2026 entre México e Inglaterra en el estadio Azteca en la Ciudad de México (México).EFE/ José Méndez (José Méndez/EFE)

Comenzó el medio tiempo en el Estadio Ciudad de México con Inglaterra al frente 2-1, en un primer tiempo que pasó de un dominio mexicano a un cierre favorable para los europeos. El Tri había inquietado la portería rival con llegadas de Raúl Jiménez, Gilberto Mora y Luis Romo, pero no logró reflejar ese impulso en el marcador.

Dos goles de Inglaterra

La historia cambió entre los minutos 35 y 38. Primero, Bukayo Saka encabezó un contragolpe y asistió a Jude Bellingham, quien apareció sin marca para abrir el marcador. Apenas unos minutos después, Harry Kane volvió a combinar con el mediocampista inglés, que firmó su doblete y amplió la ventaja para poner el 2-0 antes del descanso.

Gol de Quiñones revive al Tri antes del descanso

Cuando parecía que Inglaterra se iría con una cómoda ventaja al vestidor, México reaccionó. Al minuto 41, tras un servicio al área en una jugada a balón parado que la defensa inglesa no logró despejar, el balón quedó suelto y Julián Quiñones apareció para mandarlo al fondo de la red.

El delantero acercó al Tri en el marcador y además igualó al “Matador” Luis Hernández y a Javier “Chicharito” Hernández como uno de los máximos goleadores de México en Copas del Mundo. Después de cinco minutos de compensación, el árbitro decretó el medio tiempo con ventaja de 2-1 para Inglaterra, dejando abierta la pelea para la segunda mitad.