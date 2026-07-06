La Selección perdió… pero todas estas y estos deportistas mexicanos están triunfando en el mundo Además de la Selección Mexicana, existen otros deportistas mexicanos que ponen el nombre de México en alto

A pesar de la derrota de la Selección Mexicana ante Inglaterra, la cual decepcionó a miles de personas, estos son las y los deportistas mexicanos que continúan triunfando en el mundo.

Aunque México quedó fuera del Mundial 2026, aún existen mexicanos que continúan colocando el nombre del país dentro del radar deportivo.

¿Quiénes son los deportistas mexicanos que están triunfando en el mundo?

El más reciente de los deportistas mexicanos que se encuentran triunfando en el mundo es Isaac del Toro, quien mientras la Selección Mexicana quedaba eliminada del Mundial 2026, el ciclista ganaba la segunda etapa del Tour de Francia, ocupando el cuarto lugar en la clasificación.

Del mismo modo, la selección nacional de triatlón y para triatlón, compuesta por Aram Peñaflor, Rosa María Tapia, Nicolás Probert y Marcela Álvarez, obtuvo tres medallas de oro y dos de plata en el Campeonato de las Américas Antofagasta 2026, obteniendo los primeros puntos que se otorgan para el proceso de clasificación rumbo a los Juegos Olímpicos Los Ángeles 2028.

Por otra parte, en clavados Osmar Olvera de 22 años es doble medallista olímpico y se convirtió en 2025 en el primer campeón mundial no chino en clavados de 3m en 20 años.

Mientras que en clavados sincronizados, también sobresalen las gemelas Lía y Mía Cueva, quienes obtuvieron la primera medalla de oro para México en los clavados de los II Juegos Panamericanos Junior Asunción 2025, mientras que en la Copa del Mundo de Clavados obtuvieron el bronce.

En Tiro con Arco, Andrea Maya Becerra permanece como la número 1 en el ranking mundial de este deporte en la rama femenil. Estos son solo algunos de los tantos mexicanos que continúan enalteciendo el nombre de México a nivel deportivo.

La Selección Mexicana Femenil busca su pase al Mundial 2027

La esperanza de que México sostenga una Copa del Mundo continúa, pues la Selección Mexicana Femenil podría clasificar al Mundial 2027, tras 15 años sin hacerlo, y no solo eso, sino que también podría participar en los Juegos Olímpicos 2028.

Para competir en alguna de las dos competencias internacionales, la Selección Mexicana Femenil solo tiene que ganar un partido contra Haití, el cual se disputará en noviembre de este año.

Sin embargo, en caso de que no ganaran el partido, aún tienen oportunidad de clasificar al Mundial 2027 que se realizará en Brasil si ganan la Repesca Intercontinental, aunque ya no para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.