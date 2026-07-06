Copa Mundial de Fútbol 2030 Mundial 2030: ¿cuándo y dónde se llevará a cabo y cuándo empezarán las eliminatorias? (Instagram: @fifaworldcup)

La FIFA ha definido las sedes de la Copa Mundial de la FIFA 2030, una edición que marcará los 100 años del torneo de fútbol más importante del planeta. A diferencia de las ediciones tradicionales, esta vez contará con un despliegue geográfico sin precedentes diseñado para conmemorar las raíces del torneo y expandir su alcance global.

¿Cuándo y dónde se jugará el Mundial 2030?

El torneo se llevará a cabo entre los meses de junio y julio de 2030. Los coorganizadores oficiales y los encargados de albergar la gran mayoría de los partidos del torneo serán España, Portugal y Marruecos.

Sin embargo, debido a la celebración del Centenario, la FIFA determinó que el torneo comience en el lugar donde todo inició en 1930. Se realizarán tres partidos inaugurales en Sudamérica: el primero de ellos en Montevideo, Uruguay, seguido de encuentros en Argentina y Paraguay, antes de que la competencia se traslade por completo a las sedes de Europa y África.

¿Qué países ya están clasificados?

Para esta edición de 48 selecciones, un total de seis países ya cuentan con su boleto asegurado de manera automática en calidad de anfitriones:

España

Portugal

Marruecos

Uruguay

Argentina

Paraguay

¿Cuándo empezarán las eliminatorias?

Aunque las fechas exactas de los calendarios específicos para cada confederación se confirmarán de manera oficial en los próximos meses, el proceso de clasificación global para el Mundial 2030 está proyectado para iniciar de manera general entre finales de 2027 y el transcurso de 2028.