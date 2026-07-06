Copa del Mundo de la FIFA Mundial del 2038… ¿podría ser en México? Estas son las siguientes copas del Mundo de la FIFA que vienen (Cuartoscuro)

Con el vibrante encuentro entre México e Inglaterra como el último partido disputado en territorio nacional durante el Mundial 2026, la afición azteca ha comenzado a cuestionarse si México volverá a ser anfitrión de la Copa del Mundo.

El panorama para esta nueva Copa Mundial de Fútbol

De acuerdo con la política actual de rotación de confederaciones impuesta por la FIFA, la respuesta corta es que México no podría aspirar a convertirse en sede antes del Mundial de 2038. Esto se debe a que el calendario para las próximas ediciones de la Copa del Mundo de Fútbol ya se encuentra completamente definido y distribuido de la siguiente manera:

2026: México, Estados Unidos y Canadá ( Concacaf ).

México, Estados Unidos y Canadá ( ). 2030: España, Portugal y Marruecos ( UEFA, CAF y Conmebol ), contando con los tres partidos de inauguración entre Argentina, Uruguay y Paraguay.

España, Portugal y Marruecos ( ), contando con los tres partidos de inauguración entre Argentina, Uruguay y Paraguay. 2034: Arabia Saudita (AFC).

Bajo este estricto esquema de rotación que busca dar oportunidad a todas las regiones, la Concacaf tendrá que esperar un periodo considerable antes de poder presentar de manera formal una nueva candidatura.

¿Podría México albergar el torneo en solitario?

Aunque una candidatura para tener su sede individual no está descartada de manera definitiva, las exigencias logísticas actuales de la FIFA hacen que el panorama sea sumamente complejo. Desde que el formato del torneo se expandió a 48 selecciones participantes, los requerimientos en cuanto a infraestructura de estadios, centros de entrenamiento, capacidad hotelera y conectividad de transporte aumentaron de forma exponencial.

Por ello, en caso de que se decida buscar la sede para el año 2038, lo más viable y estratégico para México sería formar parte de una postulación compartida con otros países de la región de Concacaf. La decisión final dependerá enteramente de los lineamientos que mantenga el organismo rector del fútbol mundial y de los proyectos que se presenten cuando se abra oficialmente el proceso de selección.