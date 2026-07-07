¿Avanza y anota Lionel Messi? Así está el pronóstico y análisis del Argentina vs Egipto del Mundial 2026

Argentina vs Egipto | Octavos de final El ganador de este partido enfrentará a quien resulte vendedor entre Suiza y Colombia en la instancia de cuartos de final de la Copa del Mundo.

Los octavos de final del Mundial 2026 concluyen el día de hoy con una doble cartelera que incluye a los vigentes campeones del mundo. Argentina regresa a acción luego de eliminar Cabo Verde, el equipo sensación y sorpresa de esta Copa del Mundo. En frente, su rival será Egipto, uno de los dos representantes del futbol africano que todavía queda en competencia. y que quiere lograr la que sería la mayor sorpresa de esta fase de eliminación directa para continuar su sueño de ir a una final del Mundial.

Ya tenemos a seis de los ocho equipos que disputarán los cuartos de final de este torneo. Los tres países anfitriones ya quedaron eliminados en esta fase y el camino comienza a vislumbrarse rumbo a la gran final. Además de este partido, Suiza y Colombia se disputarán el octavo boleto a la siguiente ronda para enfrentar a Argentina o Egipto en lo que podría ser un juego sudamericano por las semifinales. En la parte de arriba de esta misma llave, también aguardan Noruega e Inglaterra, que se jugarán el otro lugar para la antesala de la gran final.

¿Cuál es el pronóstico del Argentina vs Egipto? | Mundial 2026, octavos de final

De acuerdo con análisis de sitios especializados en análisis y estadísticas, las probabilidades aparecen de la siguiente manera:

Triunfo de Argentina: 70%

70% Empate : 18%

: 18% Triunfo de Egipto: 12%

Probabilidad de avanzar a cuartos de final:

Argentina: 85%

85% Egipto: 15%

¿Anotará gol Lionel Messi en el Argentina vs Egipto?

Sí: 62%

No: 38%

Análisis del Argentina vs Egipto | Mundial 2026, Octavos de final

El séptimo invitado a los cuartos de final se define este martes 7 de julio a las 10:00 horas (CDMX) en la cancha del Atlanta Stadium. Los campeones del mundo actuales vienen de imponerse a Cabo Verde en tiempo extra en un partido más cerrado de lo que la afición esperaba y consolidando al equipo de Vozinha como una de las grandes anécdotas de este torneo. Por su parte, Egipto superó a Australia en la tanda de penales y son junto a Marruecos los únicos participantes africanos que se mantienen en la carrera por el título.

Después de una fase de grupos perfecta, Argentina vivió su primer momento difícil en esta Copa del Mundo, el cuadro albiceleste sufrió con la velocidad y el juego vertical del salto de líneas que le presentó Cabo Verde por los costados, obligando a sus mediocampistas a entrar en una dinámica de ida y vuelta que les generó mayor desgaste.

Para el partido de el día de hoy, Lionel Scaloni podría utilizar a Julián Álvarez en el 11 inicial. ‘La Araña’ llegó con molestias físicas y ha iniciado en el banquillo la mayoría de los partidos. También, se ha señalado que Thiago Almada podría salir para darle entrada a Leandro Paredes y tener mayor equilibrio en la zona del medio campo y dejar libres a Álvarez y Lionel Messi en el ataque.

Por su parte, el cuadro egipcio ha apostado este torneo por un clásico 4-2-3-1 bastante abierto para general un futbol ofensivo con Omar Marmoush, Mostafa Ziko, y Mohamed Salah, mientras que los mediocampistas de contención participan casi exclusivamente para defender, por lo que podrían ejecutar una estrategia similar a la de Cabo Verde para buscar la victoria.