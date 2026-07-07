Colombia se despide del mundial al perder en penales frente a Suiza

Suiza- Colombia. Los jugadores suizos celebran su pase a los cuartos de final tras vencer en tanda de penales al conjunto de Colombia. (Agencia EFE)

Suiza acabó este martes con el sueño mundialista de Colombia tras imponerse 4-3 en una dramática tanda de penaltis, para sellar su clasificación a los cuartos de final del torneo en los que jugará contra Argentina, tras un empate 0-0 en el tiempo reglamentario y en el alargue.

Un disparo de Rubén Vargas que no pudo atajar Camilo Vargas puso punto y final a la travesía de los cafeteros por la Copa del Mundo FIFA 2026.

Jugadores colombianos lamentan la eliminación

“Hoy es un día triste para el país y esta selección. Estábamos para mejores cosas, pero volveremos a levantarnos” , afirmó el ariete colombiano Luis Javier Suárez.

, afirmó el ariete colombiano “Espero que hoy sea el comienzo de un cambio total que teníamos para llegar hasta el último día”, indicó por su parte John Arias.

FIFA World Cup 2026. El colombiano Luis Diaz en el momento de saberse eliminados del Mundial 2026. (BOB FRID/EFE)

Colombia impuso condiciones en la primera mitad mediante una presión alta y el control del balón, neutralizando a una Suiza que solo encontró vías de escape por los laterales.

Pese al dominio cafetero, el encuentro mantuvo una alta intensidad con aproximaciones de peligro en ambas áreas.

Los de Néstor Lorenzo dispusieron de más ocasiones a puerta, la más clara en el minuto 21 con un disparo desde dentro del área de Gustavo Puerta que logró atajar el portero.

Por su parte, los europeos hicieron temblar los cimientos del Estadio de Vancouver, abarrotado de colombianos, en el minuto 30, con un remate de Fabian Rieder que exigió una notable reacción del guardameta Camilo Vargas para mantener el cero.

Suiza pareció despertar en la segunda parte con Reider de nuevo amenazando con un disparo a balón parado que casi aventaja a los europeos en el marcador en los primeros compases.

Pero Colombia rápidamente volvió a ejercer presión en el campo rival, con un Suárez que protagonizó una gran acción individual al robar un balón en salida rival. Sin embargo, careció de puntería en la definición frente al arco.

El factor logístico apenas hizo mella en el conjunto cafetero. A pesar de afrontar un ajustado tiempo de preparación y de ser el único equipo obligado a trasladarse por los tres países del certamen, las posibles desventajas competitivas quedaron en un segundo plano tras su desempeño.

Insistió con fuerza Suárez tras la ovacionada marcha de James Rodríguez del césped, aguantando la presión de la pelota en la parte superior del terreno y generando las

La prórroga también terminó en ceros

Un cabezazo en el minuto 98 de Lucumí tras un córner pudo haber servido de salvavidas para Colombia de no haber terminado en el travesaño. Zeki Amdouni contestó con un fuerte disparo a bocajarro que atajó Vargas con éxito.

FIFA World Cup 2026. El suizo Rubén Vargas (d) celebra el gol de penal que le dio el pase a su selección a los cuartos del final en partido celebrado en Vancouver, Canadá. (BOB FRID/EFE)

A los cafeteros les empezó a pesar el cansancio, aunque siguieron ejerciendo presión en las líneas de arriba. Daniel Muñoz controló con el pecho una pelota que fue a parar por arriba del portero, siendo esta de las últimas posibilidades que disfrutó Colombia para evitar los penaltis que sentenciaron su eliminación.

Merecíamos la victoria: Rubén Vargas

El delantero Rubén Vargas, que marcó el penalti decisivo (4-3) de la tanda de penaltis dijo: “Sentí la energía positiva de todos, de todo el equipo y de todos los aficionados”, dijo el delantero. “Creo que nos merecimos la victoria. Tuvimos muchas oportunidades maravillosas”.

Con la victoria, Suiza se medirá en cuartos de final ante Argentina, una de las grandes candidatas al título y la única selección de Conmebol que queda con vida en el torneo.