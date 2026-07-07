La pelota sí se “mancha” en el Mundial 2026: racismo, polémicas arbitrales, muertos... y la mano de Trump

Mundial polémico Pese a que ha tenido muchos de los mejores partidos en la historia de los mundiales, el de 2026 ha quedado marcado por la tragedia, el racismo y el trumpismo. (Fotoarte hecho con imágenes de EFE)

El Mundial 2026 ha dejado grandes partidos, también momentos heroicos, en efecto, como las atajadas de Vozinha para Cabo Verde, pero también una larga lista de controversias fuera de la cancha: cinco personas fallecidas durante los festejos de México, investigaciones por racismo, decisiones arbitrales cuestionadas y la abierta intervención del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para incidir en el rumbo de la gesta.

Pocas veces una Copa del Mundo había acumulado tantas controversias en apenas unas semanas, pero así son de convulsos los tiempos actuales: el futbol en tiempos del trumpismo. Entretanto el balón rueda en el torneo organizado por la FIFA, con Estados Unidos, México y Canadá como países anfitriones, el mismo también ha quedado marcado por tragedias, acusaciones de racismo, cuestionamientos al arbitraje y hasta presuntas presiones políticas que han puesto en duda la credibilidad del evento.

Cinco muertos durante los festejos de México

La clasificación de la Selección Mexicana a los octavos de final, tras derrotar a Ecuador, con goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez, desató celebraciones masivas en distintos puntos del país. Sin embargo, la fiesta terminó en tragedia.

De acuerdo con autoridades mexicanas, cinco personas murieron durante los festejos relacionados con el triunfo del Tri en la Ciudad de México, la mayoría por estampidas, asfixia y emergencias médicas derivadas de las concentraciones multitudinarias.

Tras los hechos, el Gobierno de la Ciudad de México reforzó los operativos de seguridad y limitó los aforos en las principales zonas de reunión para el siguiente partido frente a Inglaterra, donde debido a la derrota del conjunto nacional, ya no hubo festejos en el Ángel de la Independencia.

De repente, el país se silenció tras la eliminación del conjunto nacional.

Locura colectiva CIUDAD DE MÉXICO, 30JUNIO2026.- Miles de aficionados acudieron al Ángel de la Independencia a disfrutar del partido de la Selección Mexicana contra el equipo de Ecuador. Con un marcador final 2-0, México venció a Ecuador y pasa a octavos de final durante la Copa del Mundo 2026. FOTO: GRACIELA LÓPEZ/CUARTOSCURO.COM (Graciela López Herrera)

Argentina y Messi... otra vez bajo la lupa por el arbitraje

El recorrido de Argentina también ha estado acompañado por fuertes críticas arbitrales: primero por una supuesta tarjeta roja que no recibió Lionel Messi en el partido contra Argelia y luego, de manera más intensa, por supuestas ayudas arbitrales en el duelo contra Egipto.

Las principales polémicas arbitrales del triunfo 3-2 del equipo sudamericano sobre su rival africano, en un encuentro llevado a cabo este martes 7 de julio, se concentraron en dos acciones decisivas.

La primera ocurrió cuando el VAR anuló un gol de Mostafa Ziko por una falta previa de Marwan Attia sobre Lisandro Martínez al inicio de la jugada, una decisión que permitió mantener el marcador con vida para los argentinos.

La segunda llegó en el tiempo agregado, cuando los egipcios reclamaron un penalti por una presunta infracción sobre Hamdy Fathy; el árbitro François Letexier dejó seguir la acción y, segundos después, Enzo Fernández marcó el 3-2 definitivo.

Además, las protestas provocaron varias tarjetas para jugadores y miembros del banquillo egipcio.

Tras el encuentro, el técnico egipcio Hossam Hassan aseguró que su selección “sufrió una injusticia”, criticó la actuación del VAR y afirmó que dejaría de ver el resto del Mundial por considerar que el arbitraje fue determinante.

El delantero Mostafa Ziko fue todavía más contundente al señalar que “el torneo está amañado”, mientras que Hassan también cuestionó que no se revisara la jugada previa al gol del triunfo argentino.

Del lado argentino, el entrenador Lionel Scaloni evitó entrar en la polémica arbitral y destacó el carácter de su equipo para remontar un 2-0 en contra, asegurando que nunca perdió la fe en la clasificación a cuartos de final.

Argentina - Egipto ATLANTA (ESTADOS UNIDOS), 07/07/2026.- El delantero argentino Leo Messi es manteado por sus compañeros tras la victoria en el partido de octavos de final del Mundial 2026 que Argentina y Egipto han disputado este martes en el Atlanta Stadium. EFE (EFE/EFE)

FIFA investiga presunto acto racista contra iShowSpeed

Uno de los episodios más delicados de racismo en la Copa del Mundo ocurrió durante el partido entre Argentina y Cabo Verde.

El popular streamer estadounidense iShowSpeed denunció haber recibido insultos con connotaciones racistas por parte de aficionados albicelestes presentes en el estadio.

Una aficionada argentina le dijo al influencer que “se fuera a llorar al zoológico”, tras la derrota del equipo africano, al cual apoyaba.

La FIFA confirmó que abrió una investigación oficial y reiteró que mantiene una política de tolerancia cero contra cualquier forma de discriminación.

Mbappé también fue víctima de ataques racistas

El torneo tampoco escapó al racismo fuera de los estadios.

La eliminación de Paraguay ante Francia en los octavos de final del Mundial 2026 desató una fuerte controversia luego de que la senadora paraguaya Celeste Amarilla insultó al delantero Kylian Mbappé en redes sociales tras el triunfo francés por 1-0.

La legisladora escribió: “Bruto ni siquiera aprendió a escribir. En lugar de la leche de su madre, chupó cocos”, comentario que fue ampliamente señalado como racista.

Días después, Amarilla admitió que sus palabras fueron discriminatorias, aunque aseguró que reaccionó “como barra brava” y en defensa de la selección paraguaya.

“Yo voy a defender a cualquier paraguayo en los términos que me dé la gana”, afirmó, al tiempo que sostuvo que pertenece a una generación en la que ese tipo de insultos eran comunes y que actualmente está “deconstruyéndose”.

Mbappé respondió públicamente y calificó a la senadora como “mujer despreciable e indigna de su cargo”, además de señalar que sus expresiones racistas opacaron el histórico desempeño de Paraguay en la Copa del Mundo.

Sus declaraciones recibieron el respaldo del presidente Emmanuel Macron, de la Federación Francesa de Fútbol, que anunció acciones legales, y de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que calificó los comentarios como “racistas y deshumanizantes”.

Lejos de dar por terminado el conflicto, Amarilla exigió una disculpa pública de Mbappé, al afirmar que sus palabras constituyen “violencia de género” contra una senadora y advirtió que incluso analiza presentar una querella contra el futbolista francés.

Polémica internacional La senadora paraguaya Celeste Amarilla habla durante una rueda de prensa este martes, en Asunción, para hablar sobre sus declaraciones sobre Mbappé. (EFE)

La polémica intervención de Donald Trump: así “dobló” a la FIFA

Quizá el episodio más inesperado del Mundial involucró directamente al presidente estadounidense, Donald Trump.

La mayor controversia política del Mundial 2026 surgió cuando el inquilino de la Casa Blanca reconoció que llamó al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, para pedir una revisión de la tarjeta roja mostrada al delantero estadounidense Folarin Balogun.

Horas después, el Comité Disciplinario de la FIFA suspendió el castigo que le impedía jugar los octavos de final contra Bélgica, una decisión inédita que desató acusaciones de injerencia política en un torneo que históricamente ha defendido la independencia de sus órganos disciplinarios.

La reacción en Europa fue inmediata: la UEFA calificó la resolución como “sin precedentes, incomprensible e injustificable” y advirtió que ponía en riesgo la credibilidad y la integridad del futbol.

El expresidente de la FIFA Joseph ‘Sepp’ Blatter criticó la intervención de Trump y sostuvo que “las tarjetas rojas no se revierten por presión política”, al considerar que las decisiones disciplinarias deben basarse únicamente en la evidencia y el reglamento, no en la influencia de dirigentes o gobiernos.

Por fortuna para el futbol, la ayuda que recibió Estados Unidos fue irrelevante, pues el equipo de las barras y las estrellas fue humillado 4-1 por un conjunto belga que salió enardecido a la cancha, para luego burlarse del mandatario estadounidense imitando su famoso baile tras el último gol y el festejo en los vestidores.

Justicia poética Bélgica goleó 4-1 a Estados Unidos, pese a la injerencia del presidente Donald Trump. (EFE)

El Mundial 2026, dentro del terreno de juego, ha ofrecido partidos memorables y estadios llenos, como el Azteca, que vivió un juego histórico entre Inglaterra y México, que quizá se halle entre los mejores de todas las copas del mundo, pese al dolor de la afición tricolor.

Sin embargo, fuera de la cancha la competencia también ha quedado marcada por tragedias humanas, denuncias de racismo, decisiones arbitrales cuestionadas y controversias políticas que han recordado una vieja frase del futbol acuñada por Maradona, pero en sentido contrario: la pelota sí se mancha.