Gaby López va por el cuarto Major 2026 en su mejor nivel competitivo

Un reto más en The Amundi Evian Championship. Gaby López ya está en Francia para jugar el cuarto torneo grande la temporada del LPGA Tour. (Foto especial)

El cuarto Major de la temporada LPGA se juega esta semana en territorio francés y ahí estarán la mexicana Gaby López y la amateur colombiana María José Marín, ambas las máximas representantes del golf latino son parte del field de 132 jugadoras que tendrán acción del 9 al 12 de julio en The Amundi Evian Championship que repartirá una bolsa de 9.1 millones de dólares.

Gaby, número 13 en el ranking mundial de golf femenil Rolex, llega al cuarto torneo grande del LPGA Tour, después de terminar en un empate al T12 en el KPMG Women’s PGA Championship el pasado 28 de junio, en el tercer grande la gira.

La mexicana que ha enfocado más su trabajo de la temporada en los torneos Majors ha logrado un T12 en The Chevron Championship y un T2 en el US Women’s (el mejor resultado de toda su carrera).

Gaby ya ha tenido dos Top 10 en este torneo

En The Amundi Evian Championship que se jugará el Evian Resort Golf Club, Gaby ya ha tenido experiencias agradables en 2023 alcanzó un T3 y en 2025 terminó en el noveno sitio de la clasificación, posición que espera mejorar esta semana.

En el torneo López tendrá rivales del calibre Nelly Korda, la estadounidense suma cuatro victorias en la temporada, entre las que destacan en The Chevron Championship y el US Women’s Open, que la han llevado a ser la líder del mundo en la temporada.

También estará la australiana Grace Kim en su papel de campeona defensora y quien lidera un grupo de 10 excampeonas entre ellas: Ayaka Furue (2024), Celine Boutier (2023), Brooke Henderson (2022), Minjee Lee (2021), Jin Young Ko (2019), Anna Nordqvist (2017), In Gee Chun (2016), Lydia Ko (2015) y Hyo Joo Kim (2014).

En el Top de las 25 mejores del ranking mundial estarán: Jeeno Thitikul (2), Hyo Joo Kim (3), Lottie Woad (4), Charley Hull (5), Ruoning Yin (6), Haeran Ryu (7), Miyu Yamashita (8), Hannah Green (9), Sei Young Kim (10), entre otras jugadoras.

Como amateurs destacadas estarán la colombiana María José Marín por haber ganado el torneo WALA 2025 y la asiática Yunseo Yang, campeona amateur femenina de Asia Pacífico 2026.

Marín viene de ganar la Arnold Palmer Cup

Marín integró el equipo internacional que obtuvo el título de la Arnold Palmer Cup, el domingo 5 de julio, luego de cuatro jornadas en el Tralee Golf Links de Irlanda.

El certamen, que se jugó bajo el formato ‘Ryder Cup’, enfrentó al equipo de los Estados Unidos contra un combinado Internacional que reúne a los mejores exponentes del circuito universitario. La definición del título se mantuvo en suspenso hasta el último momento, sellando una ajustada victoria para el bando internacional (30.5 a 29.5).