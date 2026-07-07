Wimbledon Grand Slam tennis tournament - Day 9 Novak Djokovic arremetió contra los organizadores del mayor torneo de tenis. (TOLGA AKMEN/EFE)

Novak Djokovic es un tenista polémico de toda la vida, pocas veces se queda callado ante cualquier situación, pero ahora, el serbio criticó y tuvo un enojo con los organizadores de Wimbledon por una regla del deporte blanco.

¿Por qué Novak Djokovic tuvo un enojo con los organizadores de Wimbledon?

De esta forma, Novak Djokovic tuvo un enojo con la organización de Wimbledon 2026 durante su encuentro de cuartos de final ante Félix Auger-Aliassime, ya que hubo una decisión que consideró injusta y no se quedó callado.

Djokovic iba ganando 7-6 y en el segundo set cayó por 6-3, ahí fue cuando explotó por una polémica por el cierre del techo del estadio, algo que no le gustó al jugador.

De acuerdo con los organizadores, la hora en que cerraron el techo del estadio era el momento ideal para frenar el encuentro, pero para Nole no era lo ideal, ya que en un partido anterior esta acción la realizaron en un tiempo más tardío.

“El otro día no quisieron cerrar el techo hasta las 20:30hs. Ahora quieren hacerlo a las 19.40hs. Todavía podemos jugar otro set completo al aire libre. Este es un torneo de césped, al aire libre”, lanzó al serbio.

Ante esta situación, el supervisor mencionó que habían tomado la misma decisión en el partido de Sinner, por lo que deberían de cerrar ya el complejo.

Wimbledon multó a Novak Djokovic por su comportamiento

Luego de esta declaración del supervisor hizo enojar a Djokovic, quien no le interesó el actuar sobre el partido de Sinner.

“Con Jannik no me importa lo que pase. Estoy hablando de nuestro partido. ¿Se acuerdan de la primera ronda? No cerraron el techo hasta las 20.20hs. Ahora quieren hacerlo a las 19.40hs. ¿Dónde está la coherencia?. Están muy orgullosos de sus reglas, pero ni siquiera las cumplen. Ni ustedes saben cuál es la regla”, dijo Nole.

Ante esta situación, los organizadores de Wimbledon decidieron multar a Djokovic por su comportamiento e insistieron en que debe comportarse según el reglamento.