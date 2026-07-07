¿Quién lidera la tabla de goleo en la historia de los Mundiales de Futbol?

Lionel Messi Lionel Messi es el máximo anotador del Mundial 2026 hasta la fecha. (EFE)

El Mundial 2026 ha visto algunos de los mejores goles en la historia del torneo, desde Lionel Messi, Kylian Mbappé y hasta Erling Haaland, pero algunos de ellos ya están en la carrera por ser el mejor anotador en la historia de este torneo.

¿Quién es el máximo anotador en la historia de los Mundiales de Futbol?

Ser el máximo romperredes de un torneo de esta índole no es fácil, menos en una época donde la longevidad no es una característica normal de los jugadores ni de los directivos de cualquier club o Selección, pero el Mundial 2026 ha visto récords de goleo rotos.

Hoy, Messi se lució con una asistencia y otro golazo como sólo el argentino sabe hacerlos, la ‘Pulga’ es parte de un selecto grupo de jugadores que anotaron en este tipo de torneos.

Con el gol de hoy, la ‘Pulga’ marcha en solitario como el máximo goleador en la historia de los Mundiales de Futbol con 21 tantos, un hecho que lo ponen a comer en otra mesa sobre cualquier otro elemento del balompié.

Estos son los mejores anotadores en la historia del Mundial de Futbol

Así, Messi lidera en solitario una clasificación que reúne a los futbolistas más letales que han pasado por un Mundial, pero no puede relajarse, ya que hay otros jugadores que pueden rebasarlo en este torneo como Mbappé.

Estos son los máximos goleadores en la historia del Mundial hasta el momento:

Lionel Messi (Argentina): 21 goles

Kylian Mbappé (Francia): 19 goles

Miroslav Klose (Alemania): 16 goles

Ronaldo Nazário (Brasil): 15 goles

Gerd Müller (Alemania): 14 goles

Just Fontaine (Francia): 13 goles

Pelé (Brasil): 12 goles

Jürgen Klinsmann (Alemania): 11 goles

Sándor Kocsis (Hungría): 11 goles

Cristiano Ronaldo (Portugal): 11 goles

Harry Kane (Inglaterra): 11 goles

Una vez que el Mundial 2026 no ha terminado, el francés Kylian Mbappé sigue escalando posiciones y está en el segundo lugar histórico tras superar a Klose, además que está a sólo dos goles de Messi.

La Copa Mundial 2026 no ha terminado, la clasificación histórica tendría nuevas modificaciones, pero hasta el momento, Messi es el único en el club de los 20 goles en la historia de los Mundiales de Futbol.