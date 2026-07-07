¿Liverpool o Manchester United, qué equipo lleva ventaja para fichar a Gilberto Mora?

Mundial de la FIFA 2026: México - Inglaterra Gilberto Mora es una de las joyas de la Selección Mexicana para el futuro. (José Méndez/EFE)

Gilberto Mora fue una de las grandes revelaciones del Mundial 2026, la Selección Mexicana tiene a un joven jugador que puede ser parte de la próximo a generación de estrellas y el mexicano podría tener su destino en el futbol de Inglaterra.

¿Qué equipos de la Premier League quieren fichar a Gilberto Mora?

Mora ha estado en la mira de diversos scouts desde hace meses, ya que su talento lo puso entre los mejores jugadores del Tri a pesar de su juventud, por lo que ya hay ofertas por este prospecto que podría pulirse en el extranjero.

Además, en una época donde México quedó eliminado ante Inglaterra al caer por 3-2, Mora puede aprender de la Premier League el nivel que se juega en el mejor futbol del mundo.

Hay un par de equipos interesados en el mexicano Mora, uno de ellos es el Liverpool, equipo que es uno de los mejores en el mundo actualmente y que puede ser el destino ideal.

El otro es el Manchester United, los Red Devils son un equipo histórico en la Premier League, pero están lejos del Arsenal y del Manchester City, equipos con inversión fuera de Inglaterra.

¿Liverpool o Manchester United, quién ficha a Gilberto Mora?

De esta forma, el Liverpool aventaja al Manchester United en la carrera por fichar a Gilberto Mora, por lo que sólo tendrían que ofrecer una suma acorde al talento del tricolor.

De acuerdo con TEAMtalk, el Liverpool ya tiene contacto para fichar a la joven promesa mexicana Gilberto Mora, ya que con sus 17 años, es una promesa que puede ser pulida para el equipo grande.

Por otra parte, el Manchester United tiene interés pero menor, ya que necesitan ver los contratos que tienen actualmente para poder reforzar su plantilla.

Mora tiene contrato con el Club Tijuana hasta 2029 y no podrá trasladarse a Europa hasta cumplir los 18 años, por lo que todavía puede tardar un poco su fichaje hasta que sea mayor de edad.