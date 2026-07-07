Selección Mexicana: ¿Cuándo volverá a jugar el Tri en este 2026?

Selección Mexicana La Selección Mexicana tandrá algunos partidos amistosos en el 2026. (@MISelecci)

La Selección Mexicana se despidió del Mundial 2026 con una dolorosa derrota por 3-2 frente a Inglaterra, una situación que no gustó a los fans tricolores, además de que tendrán que esperar varios meses para ver al Tri de nuevo en la cancha.

¿Cuándo volverá a jugar la Selección Mexicana en el 2026?

Así, la Selección de México empacó maletas y cada jugador volverá a la concentración de sus equipos, además que algunos de ellos seguramente no volverán a vestir la playera Tricolor nunca más rumbo al Mundial del 2030.

La eliminación de México dejó muchas dudas en cuanto a la continuidad del equipo, hay veteranos como Memo Ochoa o hasta Raúl Jiménez que ya no estarían en nivel de disputar un torneo de esta índole, además que la siguiente generación de jugadores sólo tiene algunos elementos de verdadera calidad.

Cuando se juegue la Final del Mundial 2026 el próximo domingo 19 de julio, los fans del Tricolor deberán esperar varios meses para ver al equipo dirigido ahora por Rafa Márquez de nuevo contra alguna otra Selección.

Será hasta finales de septiembre cuando la Selección Mexicana vuelva a las canchas y será en la Fecha FIFA que se llevará a cabo del 21 de septiembre al 6 de octubre, así que los fans pueden espera a la nueva convocatoria y los talentos que llame el Kaiser para este cotejo.

¿Contra qué rivales jugará México en la Fecha FIFA de septiembre del 2026?

Para esta Fecha FIFA, México no tiene rivales y en las próximas semanas se confirmarán los nombres de los siguientes rivales del Tri y las sedes de los juegos.

En esta Fecha FIFA, México tendrá partidos amistosos, ya que es una de las cuatro selecciones mejor clasificadas de la Liga A de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27, por lo que no verá acción hasta que lleguen los Cuartos de Final.

La ida y vuelta de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27 se jugará en noviembre de 2026, por lo que Rafa Márquez tiene tiempo de armar un mejor equipo que el que representó al país en el Mundial 2026.

Para noviembre, México tendrá duelos contra algunos de los equipos de la Liga de Naciones Concacaf 2026-27, las cuales son Canadá, Costa Rica, Curazao, El Salvador, Estados Unidos, Guatemala, Haití, Honduras, Jamaica, Martinica, México, Nicaragua, Panamá, República Dominicana, Surinam y Trinidad y Tobago.