¿Quién es Eduardo Feinmann? El periodista argentino que llamó “detestables” a los mexicanos

Eduardo Feinmann Periodista argentino que "detesta" a los mexicanos. (@edufeinok)

Eduardo Feinmann, periodista argentino, ha difundido a través de sus medios la teoría de que la Selección de Ecuador perdió contra México en el partido del Mundial 2026 que disputaron debido a amenazas de narcotraficantes. También diseminó ideas de odio dirigido a los mexicanos.

¿Qué dijo el periodista argentino Eduardo Feinmann sobre México?

El periodista argentino Eduardo Feinmann afirmó “hubo amenazas por parte de un cártel de México para los ecuatorianos”. Sugirió que algún cártel mexicano busca que el Tricolor gane la Copa del Mundo a toda costa, por lo que se han dedicado a amenazar a otras selecciones. Esto a pesar de la reciente derrota de México ante Inglaterra 2-3 el pasado domingo.

Esta teoría sobre los hechos se ha esparcido debido a su difusión por periodistas como el propio Feinmann o el ecuatoriano Carlos Vera. Se asegura que hasta 5 jugadores fueron contactos por grupos mafiosos.

El asunto obtuvo suficiente atención mediática como para que la presidenta de México Claudia Sheinbaum comentara al respecto, desacreditando las acusaciones como parte de una campaña de información falsa para demeritar no sólo a la selección mexicana, sino al país entero.

La Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) ha presentado un reclamo oficial ante la FIFA con respecto los hechos ocurridos en el partido, “incluidos todos aquellos que pueden haber comprometido temas de seguridad para nuestra hinchada y nuestro jugadores”. No se sabe si esto es en referencia al comportamiento que se vivió afuera de su hotel en la víspera del partido contra México, o si puede tener algo que ver con las presuntas amenazas recibidas por el crimen organizado.

ECUADOR ACUDE A LA FIFA.



La Federación Ecuatoriana de Fútbol presentó un reclamo formal ante la FIFA y solicitó una investigación por lo ocurrido antes y durante el partido frente a México, incluyendo incidentes que comprometieron la seguridad de su afición y jugadores. pic.twitter.com/dgrCOB0Ep2 — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 4, 2026

Sin embargo, en el caso de Feinmann parece ser que el odio va más allá de las acusaciones no confirmadas y de la selección mexicana de futbol. En otra entrevista, el periodista argentino aseguró que no le agradan los mexicanos.

“Detesto a los mexicanos”, afirmó el argentino. Continúo diciendo que se trata de un asunto de “envidia que los mexicanos le tienen a los argentinos. No solamente en el fútbol, en todo. Nos envidian, quieren ser como nosotros”.

"Feinmann":

Porque el periodista detalló el odio que le tienen a los mexicanos. "El ahorita se lo pueden meter bien en el orto".pic.twitter.com/r6L6VN0XpG — Tendencias (@TTendenciaX) July 6, 2026

Feinmann actualmente se desempeña en A24, un canal de televisión conservador en Argentina. Se le ha atrapado difundiendo noticias falsas en el pasado. Entre sus reconocimientos, la Cámara de Comercio Argentina-Israelí (CCAI) le ha otorgado una plaqueta por su “apoyo inquebrantable al Estado de Israel”.

Mucho se ha hablado ya en redes sobre la situación geopolítica tensa que por la que pasan Ecuador y México en los últimos años, después de que se rompieran relaciones diplomáticas entre ambos países.

En el caso de Argentina y México, aunque han gozado de relaciones diplomáticas constantes a lo largo de la historia, la rivalidad que existe entre hinchas de futbol de ambos equipos se ve reflejada en ocasiones en insultos enraizados en la supuesta superioridad cultural o económica de un país o el otro. Aunado a eso existe el hecho de que los dirigentes actuales de ambos países contrastan en ideologías políticas. Esto ha llevado a un debate en línea más ferviente que nunca acerca de los méritos de ambos países, que en algunos casos termina siendo reflejado fuera del internet.