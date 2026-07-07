“No quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial”: Hossam Hassan

Argentina vs Egipto., El entrenador de la selección de Egipto Hossam Hassan, durante el partido de octavos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Egipto, reclama que no hubo justicia para ellos en el partido frente a Argentina. (Alberto Boal/EFE)

Hossam Hassan, seleccionador de Egipto, criticó al árbitro francés François Litxer y lo culpó de la derrota ante Argentina (3-2) en los octavos de final, aunque agradeció el esfuerzo de sus jugadores en el Mundial 2026.

Los Faraones se adelantaron con tantos de Yasser Ibrahim (15’) y Mustafa Zico (67’), pero Cristian Romero (79’) y Lionel Messi (84’) igualaron para la Albiceleste. Fue en el 90+2 cuando Enzo Fernández marcó el 3-2 que clasificó a Argentina a cuartos de final.

Hassan declaró a ‘beIN Sports’ “Fuimos mejores que Argentina, pero el futbol no es justo”.

También señaló que el árbitro anuló un gol sin motivo claro y que, de haber subido al marcador, el encuentro habría quedado 3-1.

Y añadió: “Quizá influye el marketing; no quieren que Messi se vaya, quieren que el campeón siga en el Mundial”.

Y añadió: “Lo siento, esperaba hacer más felices a los aficionados llegando más lejos, pero estoy orgulloso de todos los jugadores; hemos mostrado un gran nivel y hemos hecho honor al futbol egipcio, árabe y africano”.

Concluyó: “No me gusta perder, pero esta derrota es injusta; en el futbol existen factores ajenos al juego que no tienen que ver con lo técnico”.

“No se nos ha hecho justicia”: Hossam Hassan

Y añadió: “Nos enfrentábamos al campeón del mundo, con todo el respaldo comercial, pero impusimos nuestro estilo”. Reconoció errores propios, pero insistió: “No se nos ha hecho justicia”.

Y añadió: “Hoy no nos hemos tomado en serio a los rivales a los que nos enfrentábamos, y el partido les resultó muy difícil, pero reitero que hubo otros factores que influyeron en el resultado”.

Al ser preguntado por su mensaje a los jugadores de Egipto tras el partido, dijo: “Les he dado las gracias a todos; estoy muy satisfecho con el esfuerzo, sobre todo porque la mayoría de nuestra selección procede de la liga nacional, a diferencia de otras selecciones cuyos jugadores son profesionales en Europa”.