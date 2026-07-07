Partidos de cuartos de final del Mundial 2026 que van por TV abierta: horarios y fechas Conoce cómo quedaron los cuartos de final del Mundial 2026, qué partidos se transmitirán en TV abierta y sus horarios (Unsplash y EFE)

Ya fueron definidos quiénes son los ocho equipos que pasaron a cuartos de final el Mundial 2026 y algunos de ellos serán transmitidos por televisión abierta; conoce cuáles, los horarios y en dónde se podrán ver.

Tras los partidos de Argentina vs. Egipto y Suiza vs. Colombia, donde tanto Egipto como Colombia quedaron eliminados del Mundial 2026, conoce quiénes fueron los equipos en clasificar para los cuartos de final de la Copa del Mundo 2026.

¿Cómo quedaron los cuartos de final del Mundial 2026?

Tras una larga jornada en octavos de final donde México, Canadá, Brasil, Paraguay, Portugal, Estados Unidos, Egipto y Colombia fueron eliminados, así quedaron los cuartos de final del Mundial 2026:

Francia vs. Marruecos

España vs. Bélgica

Noruega vs. Inglaterra

Argentina vs. Suiza

¿Cuándo empiezan los cuartos de final del Mundial 2026?

La próxima etapa de cuartos de final del Mundial 2026 iniciará el jueves 9 de julio y concluirá el sábado 11 de julio, donde se definirán quiénes son los equipos semifinalistas de la Copa del Mundo 2026.

¿Qué partidos de cuartos de final del Mundial 2026 van por TV abierta?

Los cuatro partidos de cuartos de final del Mundial 2026 serán transmitidos en TV abierta, por lo que podrás ver los partidos de Francia vs. Marruecos, España vs. Bélgica, Noruega vs. Inglaterra y Argentina vs. Suiza sin necesidad de una suscripción; sin embargo, no todos se transmitirán en el mismo canal.

Fechas, horarios y canales para ver los cuartos de final en México

Estas son las fechas, horarios y canales donde podrás ver los partidos de cuartos de final del Mundial 2026, ya sea en TV abierta o por suscripción:

Francia vs. Marruecos

Estadio Boston, Estados Unidos

14:00 horas (tiempo del centro de México)

Se podrá ver en TUDN, Canal 5 y ViX

España vs. Bélgica

Estadio Los Ángeles, Estados Unidos

13:00 horas (tiempo del centro de México)

Se podrá ver en TV Azteca y ViX

Noruega vs. Inglaterra

Estadio Miami, Estados Unidos

15:00 horas (tiempo del centro de México)

Se podrá ver en ViX, Canal 5 y TUDN

Argentina vs. Suiza