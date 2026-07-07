Partidos de los cuartos de final del Mundial 2026: fechas, horarios y equipos clasificados

Jude Bellingham Inglaterra está en los cuartos de final (Alex Cruz/EFE)

Los cuartos de final del Mundial 2026 quedaron definidos. Ocho selecciones se disputan su pase a las semifinales de la Copa del Mundo y cada partido ya tiene fecha y horario estipulado por la FIFA.

En la instancia de octavos de final hubo sorpresas y algunos favoritos quedaron fuera. Los tres anfitriones de esta edición mundialista están eliminados, incluida la Selección Mexicana de Futbol; además, Brasil concretó otro fracaso y Argentina volvió a sufrir para meterse a la siguiente ronda.

¿Qué equipos clasificaron a cuartos de final del Mundial?

Inglaterra dejó fuera a la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. El conjunto dirigido por Thomas Tuchel fue superior a los de Aguirre en el marcador final, que fue de 2-3.

Francia consiguió su clasificación tras un partido frente a Paraguay. El subcampeón del mundo resolvió la eliminatoria por la mínima diferencia y conservó sus aspiraciones de regresar a una nueva final mundialista.

España también avanzó después de superar 1-0 a Portugal en Dallas. El gol de Mikel Merino, quien ingresó de cambio, apareció en los minutos finales para sellar el pase de una selección que continúa entre las favoritas para conquistar el campeonato.

Noruega escribió uno de los capítulos más importantes de estos octavos de final al vencer 2-1 a Brasil. Dos anotaciones de Erling Haaland marcaron la diferencia en un partido que terminó con otro revés para la selección brasileña en una Copa del Mundo.

Bélgica también llegará con confianza a la siguiente ronda después de derrotar por 4-1 a Estados Unidos en Seattle.

Marruecos se instaló entre los mejores ocho del Mundial después de imponerse con claridad por 3-0 sobre Canadá en los octavos de final.

El vigente campeón del mundo volvió a atravesar una eliminatoria complicada. Tal como ocurrió en los dieciseisavos de final frente a Cabo Verde, el conjunto argentino necesitó reaccionar para remontar el marcador ante Egipto y asegurar su lugar entre los ocho mejores equipos del Mundial 2026.

¿Cuándo se juegan los cuartos de final del Mundial 2026? Horarios y fechas

El primer encuentro de esta fase enfrentará a Francia y Marruecos el 9 de julio a las 14:00 horas en el Estadio Boston. Un día después, el 10 de julio a las 13:00 horas, España se medirá con Bélgica en el Estadio Los Ángeles.

La actividad continuará el 11 de julio con el duelo entre Noruega e Inglaterra, programado para las 15:00 horas en el Estadio Miami. Más tarde, ese mismo día a las 19:00 horas, Argentina disputará el último boleto a las semifinales frente a Suiza en el Estadio Kansas City.