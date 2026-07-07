Mundial 2026: ¿Cuáles han sido las 3 remontadas más épicas en la historia del torneo?

Lionel Messi Lionel Messi es el máximo anotador en la historia de los Mundiales de Futbol. (EFE)

Argentina vio hoy una de las remontadas, sino es que la más grande de toda su historia, a falta de 10 minutos, los albicelestes iban perdiendo 2-0 y terminaron ganando 3-2 ante Egipto en el Mundial 2026, un marcador que parecía imposible en tiempo regular y que dio a los pamperos el pase a Cuartos de Final.

Messi y Argentina lograron una épica remontada ante Egipto

Así, Argentina logró de la mano de Lionel Messi un triunfo histórico por 3-2 frente a Egipto, un marcador que nadie creía la final del partido y que es uno de los duelos más intensos en la historia de los Mundiales de Futbol.

Pero no es la primera remontada histórica de un equipo en la historia de los Mundiales, hay más partidos que pueden ser recordados por una hazaña igual o similar en un duelo dramático.

Hay diversas Selecciones que han perdido ventajas épicas, momentos oscuros para unos y brillantes para los ganadores, pero así es el futbol y hay remontadas épicas en la historia de este torneo.

¿Cuáles son las 3 mejores remontadas en la historia del Mundial de Futbol?

Por esta razón, aquí te decimos tres remontadas épicas en la historia de los Mundiales:

Austria 7-5 Suiza (Mundial 1954, Suiza)

Este es el partido de mayor número de anotaciones en la historia del torneo, ya que hubo 12 goles y es uno de los de mayor emoción, aunque no está todo documentado por el año en que fue el juego.

En el Mundial de 1954 en Suiza, los anfitriones llegaron a los Cuartos de Final en el Estadio Olímpico de Pontaise, donde se fueron arriba 3-0 en los primeros 20 minutos, pero sus rivales lograron levantarse.

Fue un 26 de junio de 1954 cuando los austriacos lograron una épica remontada por 7-5, con un Hat-Trick de Theodor Wagner, un doblete de Robert Körner y goles de Ernst Ocwirk y Erich Probst.

Portugal 5-3 Corea del Norte (Mundial 1966, Inglaterra)

En el Mundial de 1966 en Inglaterra, Portugal logró una épica remontada gracias al legendario Eusébio, quien terminó por convertirse en el goleador del torneo.

Aquel 23 de julio de 1966, en el Goodison Park, los coreanos se fueron arriba por 3-0 en 25 minutos de juego y Portugal logró un 5-3 al final, ya que “La Pantera” anotó cuatro goles y José Augusto al minuto 80 logró otro más.

Argentina 3-2 Egipto (Mundial 2026, Canadá-EUA-México)

Este 7 de julio, Argentina logró la que podría ser la remontada más épica de la historia de los Mundiales, ya que iban perdiendo 2-0 con 79 minutos de juego.

Yasser Ibrahim (15′) y Mostafa Ziko (67′) habían conseguido los goles para los faraones y un penal que falló Messi también.

Pero en sólo 15 minutos lograron el boleto a los Cuartos de Final, luego de un cabezazo de Romero al 79′ y Lionel Messi logró un zapatazo al fondo de las redes al 83′.

Para el 93’, Enzo Fernández logró el épico gol con el que Argentina lo dio la vuelta al partido en menos de 15 minutos, ante un equipo egipcio de gran calidad.

De esta forma, el Mundial 2026 fue testigo de la que quizá es una de las tres mejores remontadas en la historia de este torneo en su historia.