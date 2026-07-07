¿Pueden sancionar a Argentina por agresiones racistas contra IShowSpeed en el Mundial 2026?

La Federación de Futbol investiga los actos de racismo en contra del creador de contenido IShowSpeed por parte de una aficionada de la selección argentina. (Redes Sociales)

A través de sus redes sociales la FIFA anunció que se está investigando el incidente en donde se vio involucrado el streamer y youtuber Darren Jason Watkins, mejor conocido como IShowSpeed y una aficionada de la selección Argentina.

La Federación expresó su rechazo absoluto ante cualquier manifestación de odio durante los partidos de este Mundial 2026.

¿Qué sucedió entre IShowSpeed y la aficionada de Argentina?

Durante el partido entre Argentina y Cabo Verde celebrado el 3 de julio de 2026 el creador de contenido IShowSpeed fue blanco de insultos y gestos ofensivos por parte de una seguidora de Argentina que se catalogaron como actos de racismo y discriminación.

En el video que circula en plataformas digitales se puede observar cómo la mujer se expresa contra Speed gritando en español “Andate a tu casa”, “ a llorar al zoológico”, aunado a estos comentarios hizo un gesto con el dedo medio mientras que otra persona la sujetaba, para terminar con los comentarios.

El organismo reiteró que esas “acciones no tienen cabida en el fútbol, en la Copa Mundial ni en ningún ámbito de la sociedad” ya que este evento deportivo promueve la unión, diversidad y respeto.

Asimismo, informó sobre una investigación por los hechos ocurridos en este evento futbolístico, pues estas conductas no tienen cabida durante la celebración de unidad, diversidad y respeto, que “reúne a personas, culturas y comunidades de todo el mundo” en esta Copa del Mundo.

La FIFA podría sancionar a Argentina por los hechos de racismo en el partido con Cabo Verde

De acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, se podrían imponer multas millonarias en contra del equipo, así como también: