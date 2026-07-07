Tabla de goleo Mundial 2026: ¿Quién es el líder al momento? Conoce cómo va la tabla de goleo del Mundial 2026 actualizada (EFE y Unsplash)

Tras la victoria de Argentina sobre Egipto, donde la Albiceleste remontó de un 0-2, conoce cuál es la tabla de goleo del Mundial 2026 actualizada.

Argentina, con su triunfo, ha logrado pasar a cuartos de final y, junto con este logro, Lionel Messi continúa perfilándose como el favorito para ganar la Bota de Oro 2026.

¿Quién es el líder de goleo del Mundial 2026 hoy?

Tras la victoria, Lionel Messi vuelve a posicionarse como el favorito para ganar la Bota de Oro 2026, al ser el líder de goleo con 8 anotaciones; además, se convierte en el único jugador en esta Copa del Mundo que ha anotado en todos los partidos.

Sin embargo, es seguido por Erling Haaland de Noruega y Kylian Mbappé de Francia, quienes ocupan el segundo y tercer lugar, respectivamente, con 7 anotaciones cada uno.

Tabla de posiciones de los máximos goleadores de la Copa del Mundo 2026

Mientras que Kylian Mbappé y Erling Haaland han destacado durante todo el Mundial 2026 en el segundo y tercer lugar de la tabla de goleo, aquí te compartimos las posiciones actualizadas de los máximos anotadores de esta contienda internacional:

Lionel Messi (Argentina): 8 goles y 1 asistencia Kylian Mbappé (Francia): 7 goles y 2 asistencias Erling Haaland (Noruega): 7 goles y 0 asistencias Harry Kane (Inglaterra): 6 goles y 1 asistencia Ousmane Dembélé (Francia): 4 goles y 2 asistencias Ismaila Sarr (Senegal): 4 goles y 1 asistencia Mikel Oyarzabal (España): 4 goles y 1 asistencia Julián Quiñones (México): 4 goles y 1 asistencia Jude Bellingham (Inglaterra): 4 goles y 1 asistencia Vinícius Júnior (Brasil): 4 goles y 1 asistencia

Los criterios de desempate de la FIFA para entregar la Bota de Oro

De acuerdo con la FIFA, si para entregar la Bota de Oro 2026 existe un empate en el número de goles, se determinará el ganador por el número de asistencias. Si persiste el empate, se considerará el total de minutos jugados en el torneo.