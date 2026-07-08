¿En qué lugar quedó México en el Mundial 2026? Este es el puesto final de la Selección tras los octavos de final

Selección de México Quedan entre los diez mejores de rankings hechos por FIFA. (cuartoscuro)

Ya es oficial que la Selección de México se posicionó como uno de los mejores diez equipos que participaron en este Mundial 2026. Este es el lugar en el que quedó tras su eliminación en octavos de final el 5 de julio.

¿Cuál es el puesto de México en los rankings después del Mundial 2026?

México disputó su partido de octavos de final el pasado domingo contra Inglaterra. A pesar de concluir el juego con una derrota 2-3, el juego conmocionó no sólo a muchos aficionados del Tricolor, sino también a fanáticos del deporte que veían desde todas partes del mundo

El juego ha sido señalado en redes sociales como uno de los mejores de la justa futbolística y muchos comentaristas mencionaban que el resultado cimentaba a la agrupación como la novena del campeonato. Sin embargo, para ese día todavía quedaban cuatro partidos por jugar en la fase de 16 equipos. Ahora que concluyó dicha etapa, parece ser que México en efecto logró consolidarse como el mejor de los equipos eliminados en dieciseisavos, por encima de Portugal, Brasil, Estados Unidos, Colombia, Egipto y Paraguay. Tuvo una diferencia de 7 goles, la más alta entre los otros 39 equipos que superó, y concluyó su estadía en el torneo con 12 puntos.

Los ocho equipos que quedaron arriba del conjunto mexicano son aquellos que disputarán cuartos de final los siguientes 9, 10 y 11 de julio. Estos son Francia, Marruecos, España, Bélgica, Argentina, Suiza, Noruega e Inglaterra.

¿Cuál es el mejor resultado de México en un ranking global?

El mejor conjunto mexicano tras una Copa del Mundo, relativo al desempeño de otros equipos participantes, continúa siendo la selección que disputó el Mundial de 1986. Aquella alineación llegó a cuartos de finales, ronda a la que México no ha podido volver a entrar desde entonces, y perdió en penaltis contra el país que quedaría en segundo lugar del torneo: Alemania Occidental. Se colocó por encima de selecciones como la de España, Marruecos e Inglaterra, equipos que este año superan a México.

Está por verse si este resultado es una señal de optimismo para el futuro del Tricolor, que venía de un devastador puesto 22 en el último Mundial al no poder pasar de la fase de equipos.