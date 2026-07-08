Federaciones y figuras internacionales hablan de la polémica con Argentina: esto se ha dicho tras su victoria ante Egipto

Argentina vs Egipto Figuras del mundo de futbol denuncian presunta corrupción. (EFE)

El partido de ayer Argentina vs Egipto de la Copa del Mundo generó polémica tras lo que se percibió como arbitraje que favoreció a la selección argentina. Varias personas piden que el incidente sea investigado.

¿Qué pasó en el partido entre Argentina y Egipto?

El partido estuvo marcado por decisiones controversiales de los árbitros. A saber, dos penaltis que fueron negados a Egipto y un gol anulado por una supuesta falta.

Todo esto llevó a que La Albiceleste pudiera remontar durante los últimos diez minutos reglamentarios más el tiempo compensatorio, terminando con una victoria 3-2 sobre Los Faraones. Después del partido, el entrenador de Egipto Hossam Hassan expresó lo que él percibió como un partido “claramente arreglado”. “Si Argentina quería ganar tanto”, reflexionó el entrenador, " ¿por qué invitó a los demás a participar?”

No sólo fue Egipto quien percibió irregularidades con el arbitraje. Usuarios de redes sociales notaron las irregularidades señaladas por el equipo africano. Ahora, otras federaciones y figuras célebres del deporte se han unido a levantar sospechas sobre la manera en que se desarrolló el juego.

¿Quiénes piden que la FIFA sea investigada con relación al partido entre Argentina y Egipto?

El excapitán del Manchester United Roy Keane dijo que se sentía “mal” por Egipto. En cuanto a la falta que resultó en el gol anulado, firmó que “desde mi punto de vista, eso no fue una falta. Nunca ha sido un falta y nunca será una falta”, afirmó.

El defensa Rio Ferdinand pidió que el juego cuente con estándares y no acomodarse a los intereses de ciertos organismos. “El futbol necesidad ecuanimidad, no reglas diferentes para equipos diferentes“, opinó.

El exjugador y anfitrión televisivo inglés Gary Lineker dijo comprender de dónde venían las teorías de un posible partido arreglado, y sugirió que se estaban aplicando estándares contradictorios para ambos equipos. “Son puras y completas tonterias”, exclamó.

El entrenador portugués del Real Madrid, José Mourinho, compartió el sentimiento de dobles estándares para los equipos participantes y acusó a la FIFA de corrupción. “Esto es un robo”, sugirió, “una desgracia para la institución que gobierna el futbol. ¿Por qué el incidente involucrando a Argentina fue investigado mientras que a Egipto no se le trató de la misma forma“.

Este asunto ha explotado incluso de la esfera del futbol, con personas como el campeón mundial ruso de ajedrez Garry Kasparov diciendo que todo es una “conspiración corrupta de la FIFA para proteger a Messi”.

Todo esto mientras la Asociación de Fútbol Argentino se encuentra bajo investigación por autoridades federales estadounidenses por posibles cargos de lavado de dinero y corrupción. A su vez, la FIFA está siendo escrutada por el Parlamento Europeo por las suspensión revocada de un jugador estadounidense para poder participar en el partido contra Bélgica.

La selección egipcia ha presentado una denuncia formal ante la FIFA. Particularmente, pide que el cuerpo de arbitraje francés compuesto por al François Letexier, Cyril Mugnier and Mehdi Rahmouni no participe en lo que resta del Mundial y sean destituidos de sus cargos.