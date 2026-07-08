Pato, la continuidad de McLaren...

FELICIDAD. La Imagen de la Victoria.

El brillante desempeño de Patricio O’Ward este domingo en Mid-Ohio para darle su primer triunfo de la actual campaña de IndyCar Series es el botón de muestra que necesitaba McLaren para confirmar al mexicano como el único piloto que repetirá en su alineación en 2027. El regiomontano se ha convertido en el líder del equipo y el gran referente de la escudería papaya.

McLaren confirmó al mexicano como su piloto, y a Pato se le unirá el seis veces campeón Scott Dixon, quien deja (sorprendentemente) a Chip Ganassi Racing. Dixon, neozelandés, ha dicho que manejar para el equipo papaya era una deuda pendiente, pues su fundador, Bruce McLaren, es el mayor referente de su país a nivel internacional.

La salida de Scott es un golpe certero al exitoso CGR tras 25 años con ellos. El tercer piloto de Arrow McLaren será el más reciente ganador de las 500 Millas de Indianápolis, Felix Rosenqvist, quien ha dejado ‘cojo’ a Meyer Shank. Las contrataciones de McLaren no sólo son un acierto en lo deportivo, sino que debilitan en lo anímico a sus rivales, y ese tal vez sea el mayor beneficio...

BANDERA VERDE…

McLaren no sólo anunció a sus tres pilotos para la campaña regular, sino al volante que competirá en el cuarto monoplaza en las 500 Millas de Indianápolis, y será su director deportivo, Ryan Hunter-Reay, quien ganó la histórica prueba en 2014.

Así, McLaren tendrá a tres ganadores de la Indy 500 y al dos veces segundo lugar Pato O’Ward en su alineación, lo que lo convierte, al menos en el papel, en uno de los mayores contendientes para el mes de mayo.

El que la alineación sea dada a conocer con tantos meses de anticipación es positivo para el equipo, pues brinda certeza a sus cuatro pilotos, al tiempo que permite a Christian Lundgaard y Nolan Siegel buscar una nueva escudería para continuar con sus carreras. Un toque de respeto y clase, algo que se había perdido en los últimos años...

ENTRADA A PITS…

Por lo pronto, Chip Ganassi Racing se mantiene como el equipo a vencer en la actual temporada gracias al dominio impuesto por Álex Palou en la primera mitad. El español suma 404 puntos, por 348 de Kyle Kirkwood, de Andretti.

Christian Lundgaard es tercero con 339, seguido por el Team Penske de David Malukas (338), mientras que el mexicano Pato O’Ward es quinto, con 310. Quedan siete rondas en el calendario, lo que mantiene el campeonato matemáticamente abierto.

Luego de las carreras en trazados permanentes (donde Pato pudo regresar a los primeros puestos), vendrá una carrera en óvalo (Nashville), donde de nueva cuenta Ganassi y Penske tienen la posibilidad de mostrar su potencia, para regresar posteriormente a circuitos como Portland y Ontario. Aunque Palou parece no cometer errores, Pato tiene la posibilidad de escalar en el estado del campeonato...

SALIDA DE PITS…

Y ya que platicamos de McLaren y nuevos contratos, es inevitable mencionar al equipo mayor, el de Fórmula 1. Los rumores sobre la llegada de Max Verstappen continúan fuertes en el paddock.

Si bien el neerlandés aún tiene contrato con Red Bull, no es un secreto que su equipo no pasa por el mejor momento ni parece capaz de ofrecer un auto para competir por el título. Aunque son rumores, Verstappen ha dejado en claro que no se encuentra del todo satisfecho con Red Bull, y los pilotos siempre quieren contar con las mejores armas.

Mientras Zak Brown no confirme a Lando Norris y Oscar Piastri para 2027, seguiremos escuchando, semana tras semana, la posibilidad de ver a Max vestido de naranja… algo que sus aficionados aplaudirían...

BANDERA A CUADROS…

Chicago fue una mala carrera para el mexicano Daniel Suárez. Esperaba más del equipo Spire y del propio regiomontano, pero la suerte y la falta de ritmo lo sacaron del Top 10 (terminó 14º), cayó dos posiciones en la clasificación general y ahora es 11º.

Recordemos que solamente los 16 primeros avanzan a The Chase, el playoff con el cual se pelea por la NASCAR Cup Series. Vienen las 400 Millas del EchoPark Speedway, en Hampton, donde las condiciones del óvalo y el peralte deberían darle la oportunidad de meterse entre los 10 mejores.

Estemos pendientes, que yo voto por un gran resultado...

Así las cosas, sobre ruedas...