Mundial 2026: ¿En qué lugar quedó México tras ser eliminado por Inglaterra?

Selección Mexicana La Selección Mexicana tuvo grandes momentos en el Mundial 2026. (EFE)

La Selección Mexicana quedó eliminada el domingo pasado tras caer 3-2 frente a Inglaterra en el Mundial 2026, un duelo que dolió por la forma en que se perdió, pero la FIFA reveló el lugar en que quedó el Tri en el torneo.

¿En qué lugar quedó México en el Mundial 2026?

A pesar de que no ha terminado el Mundial 2026, México ya sabe en qué lugar quedó tras ser eliminado del torneo, por lo que el próximo objetivo es mejorar en el 2030, cuando Rafa Márquez ya esté al frente del equipo.

Así, en el ranking del Mundial 2026, México superó a equipos como Brasil, Portugal y Alemania, por lo que quedaron en el noveno puesto del certamen, de acuerdo con los criterios del máximo organismo del futbol.

México logró llegar a los cuartos de final en el Mundial 2026, por esta razón y la actuación que tuvieron ante el Equipo de la Rosa, el Tri tendrá un lugar en el Top 10 de todo el torneo.

“Lo que cuenta es el lugar final, la FIFA nos pone como los 13, le quiero decir a mis jugadores que nos metamos entre los 10 primeros”, aseguró Javier Aguirre antes de la derrota ante Inglaterra.

¿Qué criterios utilizó FIFA para definir los lugares en el Mundial 2026?

De acuerdo con la FIFA, el ranking se basa en el rendimiento acumulado durante el torneo para definir las posiciones de cada uno de los equipos, además de los puntos obtenidos, la diferencia de goles y el número de goles anotados.

México tuvo una fase de grupos perfecta, en la que ganó sus tres partidos, no recibió gol y anotó seis veces, por lo que llegó como uno de los mejores equipos a la siguiente ronda del torneo.

En total, México sumó 12 puntos, con 10 goles a favor y sólo dos en contra, por lo que sus puntos estuvieron por encima de potencias como Brasil y Alemania, equipos que dejaron mucho que desear en este torneo.

A pesar de quedar en noveno puesto, no hubo una mejoría en comparación con las dos ediciones anteriores donde el Tri fue local, ya que quedaron en sexta posición en ambos torneos.

En Mundiales fuera del país, la mejor posición de México en un Mundial es el puesto 10, que se obtuvo en Brasil 2014, por lo que el siguiente objetivo es mejorar para el Mundial del 2030.