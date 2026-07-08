México y Dinamarca disputarán la presea de oro en Copa del Mundo de Tiro con Arco

Copa del Mundo de Tiro con Arco Madrid 2026. Los mexicanos Miguel Becerra, Rodrigo Olvera y Elías Reyes Cravioto compiten por primera vez juntos en un evento internacional en arco compuesto. (Dean Alberga)

El equipo de México de arco compuesto superó al de la India en un desempate y se clasificó para la final por la medalla de oro durante la cuarta etapa de la Copa del Mundo de Tiro con Arco en Madrid 2026.

Su rival en la disputa por el primer lugar será el conjunto de Dinamarca el próximo sábado. Para llegar a esta instancia México dejó en el camino a Francia 235-235 en flecha de desempate, a Eslovenia 235-229 y a la India 237-237 también en flecha de desempate.

Se trata del equipo B de México

Lo sorprendente del resultado del equipo tricolor con Miguel Becerra, Rodrigo Olvera y Elías Reyes Cravioto es que son integrantes del equipo B y compiten juntos por primera vez, en ausencia del primer equipo (Sebastián García, Rodrigo González, Juan Carlos Del Río y Lot Máximo), que se prepara en casa para los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2026.

Así que el pase a la final del segundo equipo de México hace que su victoria frente a los indios Sahil Rajesh Jadhav, Kushal Dalal y Ganesh Mani Ratnam Thirumuru sea impresionante porque además se logró en un desempate bajo un calor de casi 40 grados centígrados.

Los jueces revisaron con ‘lupa’ el desempate

“Sabíamos que no estábamos en el equipo principal, éramos el equipo secundario, pero los tres hemos formado parte del equipo principal en algún momento, así que tenemos el nivel para estar aquí y para luchar por la medalla de oro”, dijo Olvera a la página de World Artchery, después de esperar impaciente junto a sus compatriotas más tiempo de lo habitual en la diana mientras los jueces contaban las últimas tres flechas.

Lo anterior porque el equipo de la India pidió repetir la medición, pero el juez dijo que no se podía hacer otra vez, así que ese fue el problema.

Esta no es la primera incursión de Olvera y sus compañeros en el circuito internacional de tiro con arco de élite. Ha competido en cinco Copas del Mundo en total, fue subcampeón de la Copa Merengue 2023, pero no tuvo esa oportunidad de entrenar con Becerra y Reyes Cravioto.

Hay bases sólidas en el tiro con arco mexicano