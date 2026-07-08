¿Quién es Justin Verlander, el legendario pitcher que anunció su retiro?

Justin Verlander Verlander es uno de los pitchers más productivos de los últimos 20 años. (EFE)

Justin Verlander es uno de los pitchers legendarios de la actual MLB, ya no hay pitchers como él, ya que tiene un potente brazo, además de que su récord es impresionante y es de los pocos que no hacían caso a la sabermetría del conteo de pitcheos.

¿Quién es Justin Verlander, el pitcher que se retirará al final de la temporada?

Justin Brooks Verlander nació en Goochland, Virginia el 20 de febrero de 1983 y logró múltiples reconocimientos en la gran carpa del beisbol.

Para el 2006, Verlander fue nombrado Novato del Año de la Liga Americana. El 12 de junio de 2007 lanzó un juego sin hits ni carreras contra los Milwaukee Brewers.

El 15 de noviembre de 2011 ganó el Premio Cy Young por voto unánime, convirtiéndose en el primer lanzador de la Liga Americana desde Johan Santana en 2006 en ganar el premio de esa forma.

El 21 de noviembre de 2011, fue votado como el Jugador Más Valioso de la liga y tiene dos Series Mundiales ganadas con los Houston Astros.

Justin Verlander, un pitcher que va directo al Salón de la Fama

Luego de su retiro, la carrera de Justin Verlander lo llevará en cinco años al Salón de la Fama y seguramente será en su primera boleta y no tendrá ningún rival, ya que seguramente será una decisión unánime su llegada.

De esta forma, el lanzador Justin Verlander anunció sus planes para retirarse una vez que termine la Temporada 2026 de la MLB.

El anuncio hecho por el mismo pitcher se dio apenas momentos después de que fue llamado al Juego de Estrellas con el voto para las Leyendas del comisionado Rob Manfred.

Así, Verlander, quien actualmente en la lista de lesionados por 60 días debido a molestias en la cadera, se une a Bryce Harper como las Selecciones de Leyendas que estarán presentes en el Citizens Bank Park para el Juego de Estrellas.

“Nunca quise retirarme por un hito, un número o una fecha en el calendario. Quería que el juego me indicara cuándo era el momento. En los últimos meses, me he dado cuenta de que ese momento ha llegado. Si bien estoy totalmente comprometido a darlo todo por mi equipo durante el resto de esta temporada, he decidido que esta será la última. Es apropiado que pueda terminar donde todo comenzó: con los Detroit Tigers”, escribió Verlander en un comunicado.

Justin Verlander asistirá al Juego de Estrellas con el uniforme de los Tigers por primera vez desde 2013, año en el que hizo dupla con Max Scherzer.

Con los Tigers tuvo seis llamados al All-Star Game y tres más con los Astros entre 2017 y 2024.

La carrera de Verlander es una de esas que marcan una generación ya que sus 3 mil 554 ponches son la octava cifra más alta en la historia de las Grandes Ligas, mientras que sus 266 victorias, cifra poco valorada en estos días, lo ubican en el lugar 37 de todos los tiempos y pocos pitchers llegarán a esa marca hoy en día.