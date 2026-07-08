Isaac del Toro se mantiene con cautela en el Tour de Francia

Tour de Francia 2026-Etapa 5. Isaac del Toro y Tadej Pogacar después de una quinta etapa en la que se mantienen con cautela en el Tour de Francia 2026. (@TeamEmiratesUAE)

La etapa 5 del Tour de Francia, en la que hubo varias caídas, la ganó el neerlandés Olav Kooij (Decathlon CMA CGM), quien se impuso al sprint, mientras el noruego Torstein Traeen conservó el liderato y el mexicano Isaac del Toro entró en el sitio 32.

En la etapa de este miércoles que constó de 158.3 kilómetros entre Lannemezan y Pau, Kooij, que disputa su primer Tour, superó con solvencia al alemán Max Kanter (XDS Astana Team) y al belga Tim Merlier (Soudal Quick-Step), mientras que muchos velocistas se vieron privados de pelear por la victoria después de haberse visto retrasados.

Isaac del Toro registró el mismo tiempo del grupo principal y llegó a 14 segundos del ganador de la etapa Olav Kooij, quien detuvo el cronómetro en 3:29’07”.

Fuga temprana de Baptiste Veistroffer

En una nueva jornada calurosa, pero especialmente tranquila para los favoritos, estuvo marcada por la larga escapada del francés Baptiste Veistroffer, quien corrió en solitario unos 144 kilómetros, antes de ver terminada su aventura a 14 kilómetros para la meta.

Del Toro permaneció prácticamente toda la etapa dentro del pelotón principal, acompañado por varios de los favoritos que se disputan la clasificación general, entre ellos su compañero Tadej Pogacar, Jonas Vingegaard, Remco Evenepoel y el líder de la competencia, el noruego Torstein Træen.

Tour de Francia - Etapa 5 El neerlandés Olav Kooij (2-L) del equipo Decathlon CMA CGM en acción en la recta final de la quinta etapa del Tour de Francia 2026. (YOAN VALAT/EFE)

El tramo final fue tenso, con varios corredores que se fueron en montón al suelo a poco más de cinco kilómetros para la meta, entre ellos Del Toro que salió para cruzar la meta en grupo y mantenerse octavo sitio en la general a 8’17” del líder.

Tadej Pogacar, cuarto en la general

Por delante del ciclista mexicano en el cuarto sitio de la clasificación está su compañero y líder del equipo UAE Team Emirates XRG, Tadej Pogacar. El esloveno comparte el mismo registro que su principal rival, Jonas Vingegaard del Team Visma | Lease a Bike), ambos están a 07′53″ del líder.

Primera montaña a la vista

La sexta etapa del Tour de Francia 2026 tendrá un recorrido de 186.2 kilómetros entre Pau y Gavarnie-Gèdre, en la que los corredores vivirán su primera gran jornada en montaña con el ascenso al Tourmalet

Clasificación General del Tour de Francia 2026

1. Torstein Traeen (Uno-X Mobility) - 16:32′07′'

2. Sean Quinn (EF Education - Easypost) - +00′28″

3. Mathias Vacek (Lidl-Trek) - +03′50″

4. Tadej Pogacar (UAE Team Emirates XRG) - +07′53″

5. Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) - +07′53″

6. Ramses Debruyne (Alpecin-Premier Tech) - +08′06″

7. Remco Evenepoel (Red Bull - BORA - Hansgrohe) - +08′16″

8. Isaac del Toro (UAE Team Emirates XRG) - +08′17″

9. Juan Ayuso (Lidl-Trek) - +08′20″

10. Paul Seixas (Decathlon CMA CGM Team) - +08′41″.