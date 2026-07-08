¿Qué hacía Rafael Márquez antes de ser entrenador de la Selección Mexicana y cuál es su historial como DT?

Rafael Márquez toma el mando del Tri | Este fue su recorrido antes de llegar a ser Director Técnico de la Selección Mexicana.

La Federación Mexicana de Futbol confirmó oficialmente a Rafael Márquez como nuevo director técnico de la Selección Mexicana, dando continuidad al proyecto deportivo que comenzó en 2024 junto a Javier Aguirre y que ahora estará bajo el mando del histórico exdefensa del Tricolor.

La FMF designa a Rafael Márquez como nuevo Director Técnico de la Selección Nacional de México. pic.twitter.com/saIlfrQzHp — Selección Nacional (@miseleccionmx) July 8, 2026

Antes de asumir oficialmente el mando de la Selección Mexicana, Rafael Márquez construyó una trayectoria como entrenador enfocada en el desarrollo de jóvenes futbolistas con pasos por España, además de formar parte del cuerpo técnico de Javier Aguirre durante el proceso rumbo al Mundial de 2026.

¿Qué hacía Rafael Márquez antes de dirigir a la Selección Mexicana?

Después de disputar su quinto Mundial como jugador en Rusia 2018, Márquez se convirtió en director deportivo del Atlas. Sin embargo, su paso por el club tapatío fue breve, ya que en mayo de 2019 dejó el cargo tras no conseguir los resultados esperados.

Su siguiente objetivo fue prepararse como entrenador. En agosto de 2020 inició su carrera en los banquillos al asumir la dirección técnica del Cadete A del Real Alcalá, un equipo juvenil de España donde comenzó a adquirir experiencia en la formación de futbolistas.

Más tarde, en junio de 2022, recibió una de las oportunidades más importantes de su carrera al ser nombrado entrenador del Barcelona Atlètic, el equipo filial del FC Barcelona, reconocido por ser la cantera de donde han surgido figuras como Lionel Messi, Xavi Hernández, Andrés Iniesta y, más recientemente, Lamine Yamal y Pau Cubarsí.

Rafa Márquez: detrás de la formación de las estrellas del futbol europeo

Durante su gestión dirigió a futbolistas que hoy forman parte de la élite del futbol europeo, entre ellos:

Lamine Yamal.

Pau Cubarsí.

Marc Casadó.

Fermín López.

Héctor Fort.

Pau Víctor.

Marc Guiu.

Incluso Marc Casadó llegó a reconocer públicamente que Rafael Márquez fue una pieza clave en su formación, al señalar que le transmitió confianza y lo ayudó a crecer tanto dentro como fuera del terreno de juego. En total, 24 jugadores que pasaron por el Barcelona Atlètic durante su gestión fueron considerados para el primer equipo mediante convocatorias o debutaron en LaLiga.

El exdefensa inicia una nueva etapa al frente del Tricolor

El 1 de agosto de 2024 fue presentado como auxiliar técnico de Javier Aguirre, función desde la cual colaboró en la planeación táctica y el desarrollo del equipo durante el proceso mundialista.

Tras la participación de México en la Copa del Mundo de 2026, la Federación Mexicana de Futbol oficializó su nombramiento como nuevo entrenador de la Selección Nacional, convirtiéndose en el encargado de liderar el Proyecto Deportivo 2030.