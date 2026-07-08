Claudio 'Chiqui' Tapia El actual presidente de la AFA ya ha enfrentado polémicas y señalamientos por presunto amaño de partidos, aunque no ha habido cargos formales en su contra.

Mientras ocho selecciones se preparan para disputar los cuartos de final del Mundial 2026, el torneo se encuentra bajo la mira luego de que el FBI comenzara a investigar presuntas operaciones financieras de lavado de dinero por parte de la Asociación del Futbol Argentino, donde la figura central sería el propio presidente: Claudio ‘Chiqui’ Tapia. El también exfutbolista tiene casi 10 años como máximo dirigente del futbol albiceleste, pero no es la primera ocasión que tiene señalamientos por corrupción.

¿Quién es Claudio ' Chiqui’ Tapia?

Claudio Fabián Tapia es un exfutbolista argentino que tuvo un paso breve por equipos como Independiente de Avellaneda y el Club Atlético Barracas Central, con quién llegó a jugar en primera división para más tarde retirarse.

Su carrera se ha desarrollado principalmente como directivo dentro del futbol argentino de forma local e internacional desde el año 2001, cuando llegó a la presidencia del Club Barracas Central donde su trabajo consistió principalmente en encabezó obras de desarrollo social para el equipo.

De forma paralela, fue integrante del Comité Ejecutivo de AFA por Primera C y miembro titular de la mesa divisional de Primera B para luego ser nombrado Secretario de Torneos. Para 2015, Claudio Tapia fue nombrado vicepresidente de la AFA y en 2017 logró llegar a la presidencia absoluta de la Asociación, misma que todavía ejerce hasta el día de hoy.

¿Por qué acusaron al ‘Chiqui’ Tapia de amañar partidos en el futbol argentino?

Las sospechas sobre un supuesto amaño de partidos no provienen de una resolución oficial ni de una investigación que haya acreditado manipulación de resultados deportivos. Hasta la fecha, la AFA y los organismos judiciales argentinos no han emitido una determinación que compruebe la existencia de partidos arreglados en favor de Barracas Central.

Sin embargo, las reiteradas decisiones arbitrales favorables al club han alimentado las críticas de dirigentes, futbolistas, entrenadores, aficionados y analistas, quienes consideran que existe un patrón de fallos controvertidos que beneficia al equipo estrechamente ligado al presidente de la AFA.

Las principales controversias comenzaron a intensificarse desde el ascenso de Barracas Central a la Primera División en 2021. Diversos encuentros del club han quedado marcados por penales discutidos, expulsiones de rivales, intervenciones del VAR y decisiones arbitrales que fueron ampliamente cuestionadas por la prensa especializada.

Entre los casos más citados se encuentran partidos frente a Patronato, Arsenal, Banfield, Rosario Central, Independiente, Newell’s Old Boys, Defensa y Justicia y Racing Club, cuyos protagonistas denunciaron públicamente sentirse perjudicados por los arbitrajes. Medios argentinos como La Nación han documentado una larga lista de episodios que, aunque individualmente pueden interpretarse como errores arbitrales, en conjunto han fortalecido la percepción de un trato preferencial hacia Barracas Central.

Uno de los argumentos más repetidos por los críticos radica en el evidente conflicto de interés que representa que el máximo dirigente del fútbol argentino mantenga una estrecha relación familiar e institucional con un club que compite en los torneos organizados por la propia AFA.

Esa percepción se ha visto reforzada por el hecho de que varios árbitros señalados por actuaciones polémicas en encuentros de Barracas Central continúan siendo designados regularmente para partidos del equipo, situación que ha incrementado el malestar entre otras instituciones del fútbol argentino.

Frente a estos cuestionamientos, Claudio “Chiqui” Tapia ha rechazado reiteradamente las acusaciones de favoritismo. El dirigente sostiene que los errores arbitrales forman parte del fútbol y ha afirmado que existe una tendencia a responsabilizar exclusivamente a los jueces por las derrotas de los equipos. También ha defendido públicamente el nivel del arbitraje argentino y ha negado que exista algún tipo de protección especial hacia Barracas Central.

¿Cuál es el papel del ‘Chiqui’ Tapia en presunto lavado de dinero, según el FBI?

Ahora, de acuerdo con esta nueva investigación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos estaría revisando movimientos financieros de cientos de millones de dólares por parte de la AFA en años anteriores dentro del país norteamericano por cobro de contratos de patrocinadores y otras compañías a través de TourProdEnter LLC, lo que podría constituir un delito según el sistema bancario de de EU.

Según informó La Nación, el medio argentino, dirigentes y exdirigentes del futbol argentino podrían ser llamados a declarar próximamente para tratar de esclarecer al menos 260 millones de dólares en ingresos que no han sido verificables.