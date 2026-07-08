¿Volverán a pitar César Ramos y Katia Itzel García en el Mundial 2026?

Katia Itzel García y César Arturo Ramos Ambos silbantes han tenido participación como silbantes centrales únicamente durante la fase de grupos de la Copa del Mundo, hasta el momento.

A la Copa del Mundo 2026 le quedan ya sólo ocho partidos por disputarse para definir al campeón del futbol internacional Durante el certamen César Arturo Ramos Palazuelos y Katia Itzel García han sido los árbitro mexicano que han participado como silbantes centrales en diferentes enfrentamientos. Ahora, con la Selección Mexicana eliminada en los octavos de final, su representación es la única que todavía podríamos tener en la recta final del torneo.

¿Van a volver a pitar César Arturo Ramos y Katia Itzel García en el Mundial 2026?

Este miércoles 8 de julio es el primer día sin partidos del Mundial desde que el torneo inició el pasado 11 de junio en el Estadio Azteca. Será hasta este jueves 9 de julio que se reanuden las emociones con los cuartos de final. De estos partidos, la FIFA ya ha anunciado a los colegiados que llevarán las acciones del Francia vs Marruecos y el España vs Bélgica.

Faltan todavía por saber las designaciones del Noruega vs Inglaterra y Argentina vs Suiza, así como de las dos semifinales que resulten de estos partidos, el partido por el tercer lugar y la Gran Final del próximo 19 de julio, que es donde podrían los silbantes mexicanos.

Ahora, según informó el periodista René Tovar, César Arturo Ramos Palazuelos se mantiene entre las posibilidades para poder volver a pitar alguno de estos encuentros luego de un recorte que hace la FIFA a partir de esta instancia para reaparecer en los cuartos de final o semifinal de esta justa mundialista. Por su parte, no menciona a Katia Itzel García, quien tuvo su participación más reciente como cuarta árbitra en el partido de eliminación entre Suiza y Colombia.

¿Qué partidos del Mundial 2026 han pitado César Ramos y Katia Itzel García?

Ramos Palazuelos inició su participación este torneo como el árbitro central del Irán vs Nueva Zelanda y más tarde lo hizo en el Brasil vs Esocia de fase grupos. De esta manera, llegó a ocho encuentros pitados en Copas del Mundo en su trayectoria, por lo que, de estar en uno más, se convertiría en el juez central mexicano con más apariciones en el máximo torneo de selecciones.

Por su parte, Katia Itzel García ha participado principalmente en la función de cuarta árbitra en diferentes enfrentamientos. Sin embargo, logró hacer historia al convertirse en la primera mujer en ser la silbante central de un enfrentamiento de Copa del Mundo y lo hizo con el partido de fase de grupos entre Países Bajos y Túnez.