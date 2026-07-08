México buscará ser sede del Mundial de Clubes 2029: ¿Contra quiénes competirá y qué necesita para obtenerlo?

Estadio Ciudad de México El 'Coloso de Santa Úrsula' fue uno de los inmuebles estelares durante el desarrollo de la Copa del Mundo 2026. (Alex Cruz/EFE)

Tras concluir su papel como uno de los tres anfitriones del Mundial 2026, México podría buscar participar nuevamente para intentar ser la sede de la Copa del Mundo 2038 en alguna candidatura conjunta con otros países de la CONCACAF. Pero antes de eso, nuestro país podría buscar otro de los grandes torneos internacionales de este deporte: el Mundial de Clubes de la FIFA 2029. Esto es lo que se sabe hasta el momento.

México confirma interés en albergar el Mundial de Clubes 2029

Desde hace algunos meses, múltiples reportes especializados señalaron que la intención de México era consagrarse como un anfitrión de primer nivel para las máximas justas deportivas. Este 2026 ya se disputaron todos los partidos programados en territorio nacional, recibiendo críticas favorables en cuanto al ambiente, organización y desarrollo del encuentro.

Ahora, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum, confirmó en su conferencia de prensa matutina que su administración apoyará la propuesta presentada por la Federación Mexicana de Futbol si las condiciones son favorables para obtener este certamen. Señaló que el gobierno pronto presentará los reportes oficiales de ganancia económica y percepción generada por México ante el Mundo después de esta Copa del Mundo 2026.

“Sí, pero vamos a ver las condiciones. Tienen que ser condiciones favorables para México (…) Entonces vamos a ver, pero creo que sería algo bueno para México en general”.

El Mundial de Clubes estrenó su formato más reciente en el 2025, donde 32 equipos de las diferentes confederaciones se reunieron en Estados Unidos para disputar el título de mejor equipo del mundo. El Chelsea se llevó el campeonato en una final ante el PSG en un torneo que tuvo una buena recepción en el público.

¿Contra quién competirá México por el Mundial de Clubes 2029?

Ahora, como ocurre en todas sus competencias, la FIFA se encargará de revisar las diferentes propuestas para poder dar la asignación definitiva de este torneo entre las que destacan:

Catar

En 2022, se convirtieron en el primer país de Medio Oriente en albergar una Copa del Mundo luego de una millonaria inversión en estadios e infraestructura. Ahora, buscan utilizar todo este desarrollo ya existente para volver a tener los ojos del mundo y de la afición. Una de las principales ventajas sería la cercanía entre estadios para facilitar los traslados de los clubes. No obstante, organizar el torneo implicaría una vez más mover los calendarios para realizarse en el mes de diciembre y evitar las olas de calor veraniegas, tal como hace 4 años.

Brasil

Uno de los países más futboleros del mundo vuelve a la carga como país sede. El color, la música y las hospitalidad brasileña serían algunos de los principales puntos de la candidatura presentada. Además, hace apenas unos años, el país sudamericano ya logró albergar torneos como la Copa Confederaciones 2013, el Mundial 2014, Juegos Olímpicos de Río 2016 y próximamente lo hará con el Mundial femenino 2027.

España, Portugal y Marruecos:

La única candidatura conjunta presentada hasta el momento. La UEFA busca que el Mundial de Clubes 2029 sirva como ensayo general para la Copa del Mundo 2030 que también se llevará acabo en España y Marruecos. Ambos países han hecho un esfuerzo importante por invertir en sus más grandes estadios y darle una muestra al mundo de la colaboración entre Europa y África.

Otras candidaturas:

Australia

Alemania

Inglaterra

Estados Unidos

¿Qué necesita México para tener el Mundial de Clubes 2029?

Para poder aprobar una propuesta, la FIFA debe revisar que las candidaturas cumplan con una serie de requisitos y especificaciones con el objetivo de garantizar que el torneo se realice sin contratiempos.

Uno de los más importantes es contar con el respaldo gubernamental y autoridades en materia de seguridad para tener certeza de que existirá coordinación en la misma línea de trabajo para salvaguardar el desarrollo de la competencia dentro y fuera de los estadios.

Otra parte importante es el tema de la infraestructura disponible así como la que se podría obtener a través de nueva inversión. Este punto incluye la revisión de puntos de transporte, hoteles, medios de comunicación, centros de entrenamiento para los equipos participantes, personal de trabajo, conectividad tecnológica, suministro eléctrico, entre otros puntos.

Finalmente, la propuesta deberá contar con estadios que cumplan las disposiciones oficiales del Football Stadium Guidelines. En el caso de México, algunos inmuebles tendrían que adaptarse para cumplir con los espacios de hospitalidad, mejor sistema de conectividad así como condiciones de accesibilidad para personas con discapacidad.