¿Qué pasa si buscas “Haaland” en Google? Así es la nueva colaboración del buscador con la Selección de Noruega

¿Qué pasa si buscas "Erling Haaland"? | Así puedes ver la animación secreta en Google. (Agencia EFE, Captura)

Quienes busquen el nombre de Erling Haaland en Google se encontrarán con una sorpresa. El buscador lanzó una nueva animación inspirada en la Selección de Noruega, la cual rápidamente comenzó a viralizarse entre los aficionados.

Haaland becoming the most popular athlete in the world this World Cup…even Google is on the bandwagon. Pretty cool. @ErlingHaaland pic.twitter.com/OnKtPclCJV — BeatinTheBookie.com®️ (@BeatinTheBookie) July 8, 2026

La función está disponible tanto en la versión web como en la aplicación móvil de Google. Al escribir “Erling Haaland” o “Haaland” en el buscador, aparece una animación en la que un grupo de vikingos noruegos rema al ritmo de un tambor, en un claro homenaje a las raíces del delantero y a la identidad del combinado nacional de Noruega. Además, una vez que termina la secuencia, aparece un ícono que permite reproducir la animación nuevamente con solo presionarlo.

Haaland vive uno de los mejores momentos de su carrera

El homenaje llega en un momento en el que jugador se ha convertido en uno de los futbolistas más comentados del momento. Sus actuaciones recientes con Noruega durante la justa mundialista han potencializado su popularidad.

A ello se suma su constante interacción con los aficionados en redes sociales, así como formar parte de las tendencias en internet.

One thing to do today… search my name on Google 😉 — Erling Haaland (@ErlingHaaland) July 9, 2026

De hecho, fue el propio delantero quien impulsó la curiosidad de sus seguidores al publicar en su cuenta de X un mensaje en el que invitó a sus fans a buscar su nombre en Google.

Un homenaje a las raíces noruegas

Google suele lanzar este tipo de experiencias interactivas para celebrar acontecimientos culturales o personajes de gran relevancia. En este caso, el buscador apostó por un diseño inspirado en los vikingos, uno de los símbolos más representativos del país nórdico.

Ahora, el conjunto se prepara para enfrentar a Inglaterra el próximo sábado 11 de julio en los cuartos de final, con el objetivo de asegurar su lugar en las semifinales.