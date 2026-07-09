Calendario Selección Mexicana: estos son sus torneos más importantes rumbo al Mundial 2030

Selección de México ¿Cuándo volverá a jugar? (cuartoscuro)

El Mundial 2026 está a punto de concluir. La selección mexicana demostró ser uno de los mejores diez equipos en cancha y fue desafortunadamente eliminada en octavos de final. Por lo mismo, persiste el deseo en muchos aficionados del Tricolor de verlos salir a la cancha de nuevo. Anota las fechas de cuándo volverá a jugar México.

¿Cuáles son los próximos campeonatos para la selección mexicana?

El torneo más próximo para el Tricolor será la CONCACAF Nations League, en la cual son los campeones vigentes. El torneo se llevará a cabo en octubre y noviembre de este 2026, y tendrá su final en marzo del de 2027. Se repetirá en las mismas fechas de 2028 y 2029.

Luego seguirá el torneo en el que México ha sido más exitoso, la Copa de Oro, que se llevará a cabo en los meses de junio y julio del próximo 2027 y en 2029.

El conjunto mexicano también buscará su segunda medalla de oro en los Juegos Olímpicos que se llevarán a cabo en Los Ángeles en el verano de 2028, del 14 al 30 de julio.

Se espera que la anticipada Copa América se juegue a inicios de 2028, justamente para no empalmarse con los Juegos Olímpicos. Todavía no se define si México será uno de los seis invitados pertenecientes a la CONCACAF que estarán presentes en el evento.

En cuanto a la clasificación para la próxima Copa del Mundo 2030, México tendrá la oportunidad de ganarse su pase para el torneo más importante del deporte en los meses de septiembre, octubre y noviembre de 2027, así como posiblemente en marzo de 2028. Dependiendo de sus desempeño, la selección podrá llegar a jugar en la final de la clasificatoria en el periodo de septiembre-octubre de 2029 o luchar por el último puesto para el Mundial en el play-in que se disputa en noviembre del mismo año.