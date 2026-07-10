Argentina buscará avanzar a semifinales, pero sin sufrir ante Suiza

FIFA World Cup 2026 Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina confía en no cometer los errores del pasado ante Suiza en los cuartos de final de este sábado. (CHRISTOPHER NEUNDORF/EFE)

La campeona del mundo Argentina se juega el pase a las semifinales ante la sorprendente Suiza. En Kansas City, el equipo liderado por Leo Messi quiere seguir firme en su defensa del título conseguido en Qatar hace cuatro años, aunque las eliminatorias ante Cabo Verde (3-2) y Egipto (3-2) fueron un aviso importante.

Los de Lionel Scaloni están sufriendo más de lo previsto en unos cruces en los que se ha medido a rivales de inferior calidad, teniendo que incluso tirar de épica ante Egipto.

Argentina buscará no reincidir en errores

Por lo anterior, ante Suiza, su teórico rival de más nivel hasta el momento y ante el que en 2014 necesitó un gol de Ángel di María cuando los penaltis asomaban en octavos para tumbarla, Argentina intentará no reincidir en errores del pasado.

Lionel Scaloni, técnico de la selección de Argentina calificó a su rival como “un buen equipo que compite siempre con las mejores selecciones tiene tradición, jugadores con experiencia y físicamente es fuerte”.

Scaloni defendió el momento de su selección, pese a que ha sufrido contra Cabo Verde y Egipto. “El equipo está bien, en cuanto a juego y a generar ocasiones. Hay que retocar dos o tres cosas”, indicó.

El técnico destacó que, como campeones del mundo, los rivales “juegan el partido de sus vidas contra ellos, pero que Argentina ha sabido competir. “No siempre se puede jugar tan bien como en Qatar, pero el equipo compite y se rebela”..

Respecto a si le sorprende el estado físico de Messi, el técnico aseguró que no ha cambiado en exceso. “Leo corre siempre parecido. No está corriendo más o menos. Lo que está siendo es más resolutivo y el equipo le ayuda un montón. Cuando huele que puede crear peligro es una máquina. A mí no me sorprende”.

Scaloni defiende su trabajo