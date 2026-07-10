Cinépolis anuncia funciones del Noruega vs Inglaterra: ¿Cómo y dónde comprar boletos para ver a Haaland en cine?

Haaland en Cinépolis La cadena de cines anunció funciones para el duelo Noruega vs Inglaterra.

La fiesta futbolera más grande del mundo no se detiene para los aficionados y aficionadas del deporte en México, ni siquiera con la eliminación del Tricolor, ya que los próximos enfrentamientos prometen dramáticos duelos que pondrán a cualquier persona al borde del asiento.

¿Y qué mejor que vivir la euforia, el nerviosismo y presenciar la historia futbolística, que en un asiento frente a la pantalla grande antes reservada únicamente al séptimo arte? Desde que el Super Bowl debutó en cines y recaudó importantes ganancias en taquilla, el balompié no podía quedarse atrás durante su competencia más prestigiosa este 2026, por lo que ha desfilado en las salas con los partidos más ansiados por el público.

Uno de ellos será, por supuesto, Noruega vs Inglaterra, el duelo que decidirá cuál de las dos selecciones arrebatará a la otra el pase definitivo a semifinales del torneo de futbol y que será transmitido por Cinépolis, según lo anunció la cadena de cines líder en México.

Noruega vs Inglaterra en Cinépolis: ¿cuándo, dónde y cómo conseguir tus boletos?

Tras eliminar a uno de los equipos preferidos de la competencia —la selección de Brasil, alguna vez gigante invencible del futbol—, Haaland avanza junto al conjunto vikingo a cuartos de final para medirse ante el equipo representante de Inglaterra, quienes llegan tras un reñido encuentro contra México en el Estadio CDMX el pasado domingo 5 de julio.

Con la gran final cada día más cerca, los duelos entre las selecciones restantes sólo aumentan en tensión, expectativa y dramatismo propio del futbol, por lo que el Noruega vs Inglaterra que se llevará a cabo el sábado 11 de julio a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, es un imperdible si eres aficionado o aficionada a este deporte.

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Debido a ello, Cinépolis anunció que transmitirá el partido en diversas salas de sus múltiples recintos en la República Mexicana, ofreciendo a sus clientes una experiencia futbolera inmersiva para presenciar cada detalle en pantalla grande.

Los boletos ya están disponibles a través de la aplicación móvil de la cadena y sujetos a disponibilidad. Su costo, por otra parte y considerando eventos deportivos del mismo campo, ronda desde los $89 pesos en salas tradicionales hasta los $165 en salas VIP, aunque también dependerá del cine de tu elección.

¿Cuáles son los otros partidos que Cinépolis transmitirá en México?

Desde el comienzo de la competencia, la cadena de cines ha sido constante en transmitir los enfrentamientos clave de la justa futbolera, así como los partidos de las selecciones más populares.

Ante la cercana gran final, Cinépolis aún contempla los siguientes partidos del torneo: